Stáhněte si tapety z iPhone 18 Pro (Max) už dnes

Oslovily vás včera představené iPhone 18 Pro a 18 Pro Max? Pak pro vás máme vynikající zprávu. Pokud se vám totiž zalíbily jejich tapety, jsou niž nyní zdarma ke stažení, takže se dá s trochou nadsázky říci, že si díky nim můžete už dnes udělat ze svého iPhone žhavou jablečnou novinku, která si svou veřejnou premiéru odbyla teprve před pár hodinami. Tapety si můžete stáhnout přímo z naší galerie níže, přičemž jakmile si danou tapetu vyberete, stačí ji v galerii maximalizovat přes symbol lupy a následně si ji uložit do vaší fotogalerie. Poté už stačí jen navštívit přes Nastavení sekci Tapeta, kde si vyberete z vaší fotogalerie uloženou tapetu a je hotovo.