Epic rozdává další parádní hru zdarma. Už jste si ji vyzvedli?

Stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát rozdává Epic zdarma zajímavou hru, která vám po zařazení do vaší herní knihovny zůstane už navždy. Pokud máte tedy chuť poznat nový herní kousek, případně „jen“ rozšířit vaší herní knihovnu, máte nyní jedinečnou možnost tak učinit. K dostání je nyní konkrétně hra Cardpocalypse, jejíž název vám sice dost možná nic neříká, avšak garantujeme vám, že vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny.
Cardpocalypse je hra, u které jsem si po pár minutách říkal, že jde vlastně o docela jednoduchou karetní hru, jenže o chvíli později už jsem řešil každý tah a přemýšlel, jak svůj balíček ještě vylepšit. Hra vás zavede do školy v 90. letech, kde desetiletá Jess nechtěně způsobí zákaz populární karetní hry Mega Mutant Power Pets, což ale rozhodně neznamená její konec. Právě naopak, děti začnou hrát tajně a do toho se ve skutečném světě objeví mutanti ze hry. Zajímavé je, že Cardpocalypse nestaví jen na klasickém sbírání karet, ale dovoluje vám měnit pravidla, upravovat karty pomocí samolepek nebo dokonce vytvářet nové. Každé takové rozhodnutí může být přitom trvalé, takže se vyplatí trochu přemýšlet a neklikat bezhlavě na všechno, co vám hra nabídne.
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Samotné souboje jsou tahové a hlavním cílem je dostat zdraví soupeřova Championa na nulu, přičemž při poklesu zdraví na polovinu se Champion promění do silnější MEGA podoby. Mně se na celé hře líbí hlavně její atmosféra, protože velmi dobře využívá nostalgii po devadesátkách a působí trochu jako digitální verze dětských karetních her, které jsme kdysi hráli na základní škole. Nečekejte přitom žádnou hardcore strategii, která vás po prvním souboji pošle studovat desítky stránek pravidel, protože Cardpocalypse se snaží být přístupná a zábavná. Postupně ale zjistíte, že kombinování karet, pravidel a různých bonusů nabízí překvapivě dost prostoru pro taktiku. A pokud vás klasická kampaň přestane bavit, nechybí ani Gauntlet Mode ve stylu roguelike, kde si při každém průchodu postupně sestavujete nový balíček.
Pokud vás tedy titul zaujal, stáhnout si jej můžete přes odkaz níže až do příštího čtvrtka 16:59. Poté bude nahrazen další hrou zdarma a my doufáme, že bude stát opět za to. Poslední dobou totiž tahá Epic z rukávu opravdu povedené, leč leckdy méně známé kousky.