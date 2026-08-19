TSBOHEMIA.CZ rozjíždí dopravu zdarma na vše

Komerční sdělení: Poštovné dokáže při nákupu elektroniky nepříjemně navýšit výslednou částku. TSBOHEMIA ho nyní ale může vyřešit za vás. Při volbě přepravy PPL totiž nabízí dopravu zdarma po celé ČR, a to hned několika způsoby.
Objednávku si můžete nechat doručit zdarma do PPL Parcelboxu nebo na některé z více než 10 800 výdejních míst PPL ParcelShop. Výhodou je, že si zásilku vyzvednete tehdy, kdy se vám to hodí, bez nutnosti čekat doma na kurýra. Pokud preferujete doručení až domů nebo do práce, ani v tomto případě nemusíte za dopravu platit. Stačí nakoupit alespoň za 500 Kč a při zvolení PPL je doručení na libovolnou adresu zdarma.
Zajímavá je také rychlost. TSBOHEMIA umožňuje objednávat až do 22:00 a při volbě PPL může být zásilka doručena už následující pracovní den. A vzhledem k tomu, že TSBOHEMIA nabízí vše od počítačů a notebooků přes telefony, tablety a gaming až po velké spotřebiče či vybavení domácnosti, je z čeho vybírat.
Takže pokud máte na TSBOHEMIA něco vyhlédnutého, při nákupu se vyplatí zkontrolovat právě možnost doručení přes PPL. Ušetřit za dopravu je totiž v tomto případě poměrně snadné – a u objednávky nad 500 Kč dokonce i při doručení přímo ke dveřím.