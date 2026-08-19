Máte Apple Watch? Apple vám už za pár dní rozdá nový odznak, stačí 20 minut pohybu

Pokud patříte mezi majitele Apple Watch, kteří si rádi plní nejrůznější výzvy a sbírají za ně odznaky, můžete se začít těšit na další. Apple totiž na neděli 23. srpna připravil speciální výzvu věnovanou národním parkům. A jak už bývá u podobných akcí zvykem, její splnění nebude vyžadovat žádný extrémní sportovní výkon.
Stačí 20 minut pohybu
Apple tentokrát nastavil podmínky skutečně velmi mírně. Pro získání speciálního ocenění stačí 23. srpna absolvovat alespoň 20 minut některé z podporovaných aktivit. Konkrétně se počítá chůze, běh, túra nebo jízda na vozíku.
Důležité přitom je, aby byla aktivita zaznamenána prostřednictvím Apple Watch. Nemusíte tedy uběhnout několik kilometrů ani vyrazit na několikahodinovou túru. Pokud si v neděli uděláte dvacetiminutovou procházku a Apple Watch ji správně zaznamenají, měli byste mít splněno.
Apple ostatně samotnou výzvu prezentuje ve velmi podobném duchu. Její podmínky jsou nastavené tak, aby se do ní mohl zapojit prakticky každý, kdo Apple Watch používá a chce si rozšířit svou sbírku ocenění.
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Do sbírky přibude nový odznak
Odměnou nebude žádná fyzická cena, ale speciální odznak v rámci aktivit Apple Watch. Právě sbírání podobných ocenění je přitom pro řadu uživatelů jedním z důvodů, proč se do aktivitních výzev pravidelně zapojují. Po splnění výzvy navíc získáte také tematické animované nálepky, které lze používat například v aplikaci Zprávy. Apple tak tradičně kombinuje samotnou motivaci k pohybu s drobnou digitální odměnou.
A pokud podobné výzvy plníte pravidelně, rozhodně není důvod tuto vynechat. Dvacet minut chůze totiž zvládne prakticky každý a ve výsledku můžete mít další odznak hotový během běžné procházky.
Apple připomíná národní parky
Výzva je součástí každoročního připomenutí národních parků ve Spojených státech. Apple v průběhu srpna tradičně připravuje kromě aktivity na Apple Watch také další tematický obsah. V minulosti šlo například o obsah v Apple TV, Apple Music, knihách či podcastech a také různé aktivity spojené s Apple Pay. Samotná výzva na Apple Watch je však pro běžné uživatele pochopitelně nejjednodušším způsobem, jak se do celé akce zapojit.
Pokud tedy stejně jako já Apple Watch nosíte každý den, zapište si do kalendáře neděli 23. srpna. Stačí si během tohoto dne najít alespoň 20 minut na chůzi, běh, túru nebo podporovanou aktivitu na vozíku a můžete mít další speciální ocenění ve své sbírce.