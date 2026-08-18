Samsung v MAXI výprodeji: DATART zlevnil 151 produktů, ušetřit můžete až 55 %

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu přemýšlíte nad novou televizí, SSD nebo třeba spotřebičem do domácnosti, právě nyní může být ideální chvíle se po některém ze Samsung produktů poohlédnout. DATART totiž spustil MAXI výprodej vybraných produktů Samsung, v rámci kterého lze ušetřit až 55 %. Akce probíhá od 10. do 19. srpna 2026, případně do odvolání.
Velkou část nabídky tvoří televizory. Najdete zde například Samsung QE65QN90F s 65″ úhlopříčkou, Neo QLED panelem, 4K rozlišením a Mini LED podsvícením. K dispozici jsou ale i výrazně větší modely, včetně 75″ Samsung QE75Q7F, 83″ OLED televizí nebo dokonce obřího 98″ Samsung QE98Q7F.
Zajímavé jsou také ceny. Samsung QE75Q7F například vychází na 16 636 Kč namísto původních 19 990 Kč, zatímco Samsung QE98Q7F lze pořídit za 33 058 Kč místo 44 990 Kč. Samsung QE65Q7F pak stojí 10 766 Kč namísto 12 690 Kč.
Výprodej se ale netýká pouze televizí. V nabídce jsou například externí SSD Samsung T7 Shield s kapacitou 1 TB nebo 2 TB. Větší 2TB varianta nabízí rychlost čtení až 1 050 MB/s, zápisu až 1 000 MB/s a odolnost IP65.
Nechybí ani soundbary a velké domácí spotřebiče včetně lednic, praček nebo sušiček. Samsung HW-B650F například nabízí výkon 370 W, 3.1kanálový zvuk a bezdrátový subwoofer.
Pokud tedy máte některý Samsung produkt už delší dobu v hledáčku, rozhodně není špatný nápad se do aktuální nabídky DATARTu podívat. Výprodej zahrnuje celkem 151 produktů a u některých modelů lze ušetřit opravdu výrazné částky.