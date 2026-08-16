Vítejte zpátky v Kolonii: Proč legendární Gothic dodnes fascinuje hráče a jak dopadl jeho nedávný remake

Německé studio Piranha Bytes na počátku nového tisíciletí stvořilo fenomén, který na evropském kontinentu navždy přepsal pravidla žánru RPG. Když v roce 2001 vyšel první Gothic, nesnažil se hráče ohromit pohádkovým fantasy světem, kde je hlavní postava vyvoleným hrdinou. Naopak. Hra vás bez varování a s prázdnýma rukama vhodila do drsné Trestanecké kolonie a hned po příjezdu vás uvítala rána pěstí do obličeje. Právě tato nekompromisní atmosféra se stala hlavním důvodem, proč na sérii fanoušci dodnes nedají dopustit.
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Zlaté pravidlo: Svět se s vámi nemazlí
Příběh Bezejmenného hrdiny, který se ocitl pod obří magickou bariérou v Hornickém údolí na ostrově Khorinis, vynikal na svou dobu nevídanou mírou uvěřitelnosti. Frakce rozdělené do tří hlavních táborů (Starého, Nového a Bratrstva Spáče) spolu neustále soupeřily o moc a o vzácnou magickou rudu, která zde sloužila jako hlavní platidlo.
To, co dělalo Gothic výjimečným, byl živoucí svět. Každá nehráčská postava (NPC) měla svůj vlastní denní režim. Přes den lidé pracovali v dolech, večer posedávali u ohňů, opékali maso, kouřili bažinnou bylinu a v noci šli spát. Pokud jste jim bez dovolení vlezli do chatrče nebo vytasili zbraň, nemilosrdně vás zmlátili a obrali o cennosti. Hra vás nevodila za ručičku. Každá chyba znamenala rychlou smrt, ať už v čelistech přerostlých mrchožroutů, nebo pod mečem naštvaného strážce. Respekt i lepší zbroj jste si museli krůček po krůčku tvrdě odpracovat.
Návrat legendy v moderním kabátě
Přestože originální hra zestárla po stránce krkolomného ovládání poměrně krutě, láska komunity k této značce nikdy nevyhasla. I proto se herní svět letos dočkal splněného snu. Začátkem června nedávno oficiálně vyšel dlouho očekávaný Gothic 1 Remake z dílny vývojářů z Alkimia Interactive a vydavatelství THQ Nordic. Vývojáři před sebou měli nesmírně těžký úkol. A sice převést magii pětadvacet let staré hry do moderního prostředí enginu Unreal Engine 5 tak, aby nenaštvali zástupy ortodoxních fanoušků. A hra se povedla.