DATART zlevnil Canon. Ušetřit můžete tisíce korun a získat cashback až 12 500 Kč

Komerční sdělení: Pokud už nějakou dobu přemýšlíte nad novým fotoaparátem nebo objektivem Canon, nyní může být poměrně vhodná chvíle se poohlédnout po nové technice. DATART totiž nabízí vybrané produkty Canon za výhodnější ceny a u některých modelů lze navíc využít letní cashback Canon až 12 500 Kč. Akce platí od 10. do 23. srpna 2026, případně do odvolání.
V nabídce je celkem 18 produktů a nechybí mezi nimi například Canon EOS R50, EOS R50 V, EOS R100 nebo Canon EOS R6 Mark III. Výběr doplňují také objektivy Canon, takže si můžete pořídit buď kompletní set, nebo rozšířit svou současnou výbavu.
Zajímavě například vypadá Canon EOS R50 s objektivem RF-S 18–45 mm IS STM. Nabízí 24,2Mpx APS-C snímač, Dual Pixel CMOS AF II, ISO 100–32 000 a video až ve 4K při 30 fps. V akci je navíc označený jako model se slevou, dopravou zdarma a dárkem. Pokud chcete něco výkonnějšího, v nabídce je také Canon EOS R6 Mark III. Ten má 32,5Mpx snímač CMOS a zvládá natáčet video až v 7K při 60 fps. K dispozici je jak samotné tělo, tak sety s objektivem RF 24–105 mm.
Zajímavou volbou pro tvůrce může být také Canon EOS R50 V, který nabídne 24,2Mpx snímač APS-C a 4K video při 60 fps. DATART má v akci jak samotné tělo, tak varianty s objektivem RF-S 14–30 mm.
Pokud tedy máte Canon techniku už nějakou dobu v hledáčku, určitě stojí za to nabídku DATARTu projít. Kromě slevy přímo v ceně totiž můžete u vybraných produktů získat ještě až 12 500 Kč prostřednictvím letního cashbacku Canon. Nabídka je dostupná také v prodejnách DATART, kde si lze ověřit konkrétní dostupnost.