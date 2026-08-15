Tyto 4 aplikace pro iPhone vám pomohou s dokumenty, pohybem, jídelníčkem i cestováním

Seznam
PDF Scanner – Scany
PDF Scanner – Scany promění během několika sekund účtenku, formulář, poznámky, stránky knihy, doklad totožnosti i fotografii uloženou v iPhonu v čistý a snadno sdílený PDF dokument. Aplikace automaticky rozpozná okraje papíru, opraví perspektivu a pomocí režimů Clear, Bright či Office zvýrazní text tak, aby byl dobře čitelný i při horším osvětlení. Před exportem můžete ořez každé stránky ručně doladit, nepotřebné snímky odstranit a zbývající seřadit do správného pořadí, takže bez problémů vytvoříte i vícestránkový soubor. Hotové dokumenty lze přejmenovat, ukládat do složek a opatřit štítky, což se hodí zejména ve chvíli, kdy přes Scany digitalizujete větší množství pracovních podkladů. Příjemným bonusem je možnost zvolit kvalitu výsledného PDF a především skutečnost, že aplikace nabízí celý proces od pořízení snímku až po sdílení zdarma.
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LightsOn
LightsOn se snaží proměnit každodenní pohyb v něco podstatně názornějšího než další graf s počtem kroků a spálených kalorií. Aktivní energii zaznamenanou v Apple Zdraví převádí na elektřinu pro malé izometrické město, ve kterém jste elektrárnou vy sami. Dokud se hýbete, baterie zůstává nabitá, rozsvěcují se ulice, přicházejí noví obyvatelé a město postupně roste. Pokud energii vyčerpáte, nastane výpadek proudu a lidé se začnou stěhovat pryč. Aplikace vše zpracovává automaticky na pozadí, takže nemusíte ručně spouštět měření při každé procházce nebo cestě do práce. Skutečné tréninky navíc přinášejí bonusové kredity, za které lze pořizovat vylepšení, zatímco továrna vyrábí součástky potřebné pro další rozvoj. LightsOn tak funguje jako nenáročná budovatelská hra, ke které se stačí několikrát denně vrátit a podívat se, co mezitím vyrostlo. Zajímavá je i tím, že neobsahuje reklamy ani nákupy v aplikaci a podle vývojářů nesbírá žádná uživatelská data; zdravotní údaje zůstávají uložené přímo v zařízení. Pokud vás klasické kroužky aktivity už příliš nemotivují, pohled na zhasínající město může být překvapivě účinným důvodem, proč se ještě na chvíli zvednout ze židle.
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FoodieCalc
FoodieCalc umožňuje sledovat jídelníček bez předplatného, reklam i zakládání dalšího uživatelského účtu. Potraviny lze vyhledat v rozsáhlé databázi, načíst pomocí čárového kódu nebo zadat ručně, přičemž nechybí ani vlastní recepty a opakovaně používaná jídla. Aplikace podle tělesných údajů a zvoleného cíle navrhne denní příjem kalorií i jednotlivých makroživin, jejich poměr si ale můžete upravit podle vlastních potřeb. Aktuální stav ukazuje přehledný panel s kruhy pro bílkoviny, sacharidy a tuky, zatímco vývoj hmotnosti zachycuje samostatný graf. Na podporovaných zařízeních pomůže také AI, která zpracovává údaje přímo v zařízení a dokáže přidat jídlo zapsané běžnou větou. Praktické jsou widgety pro plochu a uzamčenou obrazovku, propojení s Apple Zdravím i synchronizace mezi iPhonem a iPadem přes soukromý iCloud. Všechna data tak zůstávají pod kontrolou uživatele a kompletní výbava je dostupná zdarma; dobrovolný příspěvek vývojářům žádné další funkce neodemyká.
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Navia
Navia nahrazuje klasické vyhledávání letenek pomocí formulářů přirozenou konverzací s AI. Stačí napsat, kam potřebujete cestovat, kdy se chcete vrátit nebo v jakou denní dobu vám spoj vyhovuje, a aplikace podle zadání porovná aktuální nabídky více než 300 leteckých společností. Vybrané spojení lze rovnou rezervovat a zaplatit, přičemž potvrzení přichází přímo od dopravce a všechny podrobnosti o cestě zůstávají přehledně uložené v aplikaci. Navia si navíc postupně pamatuje preference i údaje cestujícího, takže při dalších rezervacích není nutné vše zadávat znovu. Po zakoupení letenky poslouží také ke sledování letu v reálném čase a upozorní na zpoždění, změnu odletové brány či aktualizovaný čas příletu. Nejvíce tak osloví časté cestovatele, kteří nechtějí při každé pracovní cestě procházet dlouhé formuláře, otevírat několik srovnávačů a opakovaně nastavovat stejné filtry. V případě komplikací je navíc nepřetržitě dostupná zákaznická podpora.