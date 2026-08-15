Recenze Proscenic GoMop: Lehký elektrický mop, který mě překvapil tichým chodem i výsledkem

Elektrické mopy jsou podle typ domácího pomocníka, u kterého člověk nikdy úplně neví, jestli bude skutečně užitečný, nebo jen nahradí klasický mop o něco dražším zařízením. Proscenic GoMop jsem proto začal testovat s poměrně jednoduchým očekáváním – chci, aby dokázal rychle setřít běžný nepořádek z podlahy, nezabral při tom půlku úklidové místnosti a hlavně aby se s ním dobře pracovalo. Po testování dlažby, vinylové podlahy, plovoucí laminátové podlahy a dokonce i dřevěných schodů musím říct, že mě GoMop ve výsledku poměrně příjemně překvapil.
Lehký, tichý a dobře ovladatelný
Začněme právě tím, co jsem si při používání všiml prakticky okamžitě. Proscenic GoMop váží pouze 1,4 kilogramu, což je na elektrický mop opravdu málo. V praxi to znamená, že se s ním dobře manipuluje a člověk nemá po několika minutách pocit, že místo úklidu absolvoval menší posilovnu. GoMop jsem bez problémů používal i jednou rukou a jeho pohyb po podlaze je velmi přirozený. Výrobce navíc uvádí 360° ovládání a konstrukci umožňující položení mopu až do úhlu 180°, takže se dá dostat i pod postele, pohovky nebo skříňky. To jsem ocenil hlavně při běžném úklidu větších ploch, kdy není potřeba každou chvíli řešit, jak se s mopem dostat kolem nábytku.
Ještě větší radost jsem ale měl z hlučnosti. Proscenic uvádí 45 dB a můžu potvrdit, že GoMop je opravdu velmi tichý. Při úklidu mě nijak nerušil a rozhodně nejde o zařízení, u kterého byste měli potřebu co nejrychleji dokončit práci jen proto, abyste se zbavili nepříjemného zvuku. Právě kombinace nízké hmotnosti a tichého chodu je podle mě jednou z jeho největších předností. Na jedno nabití pak výrobce slibuje až 180 minut provozu, přičemž pochopitelně záleží na tom, jaký režim používáte. Plná nádržka čisté vody má podle Proscenic vystačit až na přibližně 150 m². Nejde tedy o zařízení, které by člověk musel během každého úklidu neustále nabíjet nebo doplňovat vodou. My máme byt menší, takže na jedno nabití a jednu nádržku jsme schopni jej projet hned dvakrát na nejvyšší výkon, což je rozhodně fajn.
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Na dlažbě, vinylu i laminátu funguje přesně tak, jak má
Nejvíc jsem byl samozřejmě zvědavý na samotné uklízení a právě proto jsem GoMop postupně vyzkoušel na několika různých površích. Pod mopem se tak postupně vystřídala dlažba, vinylová podlaha, plovoucí laminátová podlaha a nakonec také dřevěné schody. Výsledek byl ve všech případech opravdu dobrý a během testování jsem nenarazil na problém, kvůli kterému bych měl pocit, že je některý z těchto povrchů pro GoMop nevhodný.
Poměrně zajímavé je množství vody, které mop používá. V nižším režimu je vlhčení opravdu velmi malé. Pokud tedy potřebujete setřít drobné nečistoty, prach nebo běžný každodenní nepořádek a celkově není důvod podlahu zbytečně namáčet, jedná se o naprosto ideální režim. GoMop ji totiž pouze lehce navlhčí a následně ji zase setře. Jakmile ale narazíte na větší znečištění, stačí přepnout na vyšší režim. Ten už vody dávkuje výrazně více a rozdíl je při používání okamžitě patrný. Vyšší režim bych proto volil například ve chvíli, kdy je podlaha více znečištěná nebo potřebujete odstranit něco, na co už samotné lehké navlhčení nestačí.
Velmi dobře si GoMop poradil také s rozlitou tekutinou. Právě tady podle mě člověk nejlépe pochopí, proč má elektrický mop vůbec smysl. Když něco vylijete, nemusíte hledat hadr, namáčet jej a následně řešit mokrou podlahu. GoMop tekutinu spolehlivě odsaje a zároveň podlahu setře. Celý systém navíc pracuje s oddělenou čistou a špinavou vodou, takže se při úklidu na mop dostává stále čerstvá voda. Výrobce uvádí, že GoMop je určen pro většinu utěsněných tvrdých podlah včetně dlažby, laminátu, vinylu nebo dřeva, což ostatně odpovídá i mému testování.
Praktická je také samotná údržba. Mopovací podložku lze po úklidu sundat, opláchnout a vyprat v pračce. GoMop přitom používá pouze přibližně 300 až 500 ml vody na celé čištění, takže spotřeba vody není nijak dramatická.
Samozřejmě ani GoMop není dokonalý a jednu věc bych mu vytknul poměrně rád. Madlo totiž nemá možnost nastavení délky. Samotné ovládání je díky nízké hmotnosti pohodlné, ale možnost přizpůsobit si délku madla podle výšky uživatele by se rozhodně hodila. Zvlášť pokud bude mop používat více lidí, může být pevně daná délka zbytečným kompromisem.
Jinak jsem ale během testování žádný zásadní problém nenašel. GoMop podle mě není zařízení, které má nahradit úplně všechno, co doma používáte na úklid. Jeho největší síla je podle mě někde jinde. Vezmete jej do ruky ve chvíli, kdy potřebujete rychle uklidit podlahu, něco jste vylili nebo se na ní objevil větší nepořádek. Nemusíte kvůli tomu vytahovat klasický mop a kýbl a zároveň máte k dispozici odsávání, které u obyčejného mopu jednoduše chybí.
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Resumé
Po praktickém testování tedy musím říct, že mě Proscenic GoMop překvapil velmi pozitivně. Fungoval dobře na dlažbě, vinylu, laminátu i dřevěných schodech, je opravdu lehký a především velmi tichý. Slabší režim je vhodný pro lehké každodenní setření, zatímco vyšší zvládne větší nečistoty a více vody. Spolehlivé je také odsávání rozlitých tekutin, díky kterému jste schopni podlahu velmi rychle dostat takřka do sucha.
Pokud tedy hledáte elektrický mop, který nebude těžký, hlučný a složitý na používání, GoMop mi po testování dává smysl. Za mě je jeho největší slabinou pouze zmíněná nemožnost nastavit délku madla. Jinak jde podle mě o velmi praktického pomocníka, kterého bych si doma dokázal představit i po skončení testování.
Slevový kód
Pokud vás mop stejně jako mě zaujal, mám pro vás super zprávu. Jeho běžná cena je 169,99 €, avšak vy jej můžete díky slevovému kódu Jablickar55 mít o 55 € levněji, tedy jen za 114,99 € (~2785.92 CZ). Za mě osobně tedy není nad čím přemýšlet, pokud vás podobný domácí pomocník láká.