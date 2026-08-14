Apple varuje před nebezpečným spywarem uživatele ve 110 zemích. Zkontrolujte si iPhone, zda nejste mezi nimi

Pokud vám v posledních dnech přišla od Applu poněkud neobvyklá bezpečnostní zpráva, rozhodně ji neignorujte. Apple totiž spustil další rozsáhlou vlnu upozornění na takzvaný žoldnéřský spyware, přičemž tentokrát se varování týká uživatelů ve 110 zemích po celém světě. Společnost zároveň potvrdila, že jde o další z pravidelných vln upozornění, která rozesílá lidem, u nichž má podezření na cílený útok.
Apple konkrétní seznam zemí nezveřejnil, stejně jako neuvádí, kolika jednotlivců se aktuální vlna týká. Důležitější je však něco jiného. Pokud jste varování obdrželi, Apple se domnívá, že se útočníci nesnaží napadnout váš iPhone náhodou. Podle společnosti bývají podobné útoky zaměřeny na konkrétní lidi například kvůli jejich zaměstnání, postavení nebo aktivitám.
Upozornění může dorazit prostřednictvím emailu nebo iMessage na kontaktní údaje spojené s Apple účtem. Apple zároveň varování zobrazuje po přihlášení na stránce appleid.apple.com. Pokud tedy chcete mít jistotu, že jste žádné upozornění nepřehlédli, právě kontrola této stránky je podle mě nejjednodušší cestou. Email může skončit ve spamu, zprávu v iMessage můžete snadno přehlédnout a podobně.
Samotné varování je přitom poměrně důrazné. Apple v něm uživateli sděluje, že zjistil, že se jeho iPhone může stát cílem útoku, jehož cílem je zařízení vzdáleně kompromitovat. Zároveň záměrně neprozrazuje, jaké konkrétní indicie k tomuto závěru vedly. Důvod je jednoduchý – kdyby Apple zveřejnil příliš mnoho informací o způsobu detekce, mohl by útočníkům pomoci změnit jejich postup tak, aby se podobným upozorněním příště vyhnuli. Apple navíc upozorňuje, že při odhalování těchto útoků nelze dosáhnout stoprocentní jistoty. Svým zjištěním však podle vlastních slov důvěřuje natolik, že příjemcům doporučuje brát podobné upozornění velmi vážně.
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Apple doporučuje hlavně jednu věc
Pokud takové upozornění dostanete, Apple doporučuje mimo jiné aktivovat takzvaný Režim blokování neboli Lockdown Mode. Ten je určen právě pro situace, kdy existuje podezření na mimořádně sofistikovaný cílený útok. Apple zároveň doporučuje vyhledat odbornou pomoc, například prostřednictvím Digital Security Helpline od neziskové organizace Access Now, která poskytuje pomoc zasaženým uživatelům nepřetržitě.
Apple podobná upozornění rozesílá od roku 2021 a podle nejnovějších informací už zasáhla uživatele ve více než 150 zemích. Jen před něco málo více než rokem například společnost varovala uživatele ve 100 zemích, takže současná vlna je opět o něco rozsáhlejší.
Žoldnéřský spyware přitom není běžný malware, se kterým se můžete setkat při náhodném kliknutí na podezřelý odkaz. Jde o velmi drahé a sofistikované nástroje, které jsou vyvíjeny pro cílené sledování konkrétních osob. Právě proto Apple podobná upozornění neposílá plošně všem svým zákazníkům.
Pokud jste tedy v posledních dnech od Applu žádnou zprávu nedostali, není důvod propadat panice. Apple zároveň uvádí, že naprostá většina uživatelů se s žoldnéřským spywarem nikdy nesetká. Přesto není od věci mít iPhone aktualizovaný na nejnovější verzi systému, používat silné heslo k Apple účtu a dvoufaktorové ověřování. Apple doporučuje také aktivovat ochranu odcizeného zařízení, používat silná a unikátní hesla a neotvírat odkazy či přílohy od neznámých odesílatelů. A pokud si chcete být opravdu jistí, přihlaste se na appleid.apple.com a zkontrolujte, zda vám Apple nezobrazuje bezpečnostní upozornění. Pokud ano, rozhodně jej neberte na lehkou váhu.