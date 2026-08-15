Netflix vytáhl na víkend těžké váhy. Vrací se kontroverzní legenda i kultovní seriálový hit

I v tomto týdnu přidal Netflix několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Neříkej hodně štěstí
Sophie se těší, že si zahraje hlavní roli ve školním muzikálu. Radost ji ale překazí rodinná dramata. Muzikálové filmové drama.
Mourinho
Třídílný sportovní dokument. Dokument, který pěkně zblízka mapuje vzestup slavného Josého Mourinha. Podívejte se, jak se mu povedlo vyhrát tolik trofejí a trénovat nejlepší fotbalové kluby na světě.
1670 (série 3)
Satirická komedie o praštěném šlechticovi, který se chce stát nejslavnějším Polákem a musí u toho zvládnout rodinné spory i střety s rolníky. 3. série dostala do vínku osm epizod.
Sto roků samoty (série 2)
Ve městečku Macondo jako by se zastavil čas. Sedm generací rodiny Buendíových tam řeší milostné vztahy a zapomnění. A taky minulost i osud, před kterými není úniku. 2. série má osm epizod.
Moje skvělá kariéra
Moderní rebelka Sybylla sní o tom, že se stane spisovatelkou, i když se kvůli tomu musí vzdát tradičního života v manželství. Pak se ale nečekaně zamiluje. Seriál má šest epizod.