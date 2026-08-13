YouTube má údajně zpřísnit podmínky monetizace. Zpráva se šíří internetem, má ale zásadní problém

Mezi tvůrci na YouTube se začala rychle šířit zpráva, podle které má Google od 1. února 2027 výrazně zpřísnit podmínky pro vstup do YouTube Partner Programu. Noví tvůrci by údajně potřebovali dvojnásobný počet hodin sledování nebo dvojnásobný počet zhlédnutí Shorts. Informace vyvolala značnou pozornost, jenže má jeden podstatný háček: oficiální dokumentace YouTube takovou změnu v tuto chvíli nepotvrzuje.
Pokud se pohybujete v komunitě tvůrců na YouTube, mohli jste během posledních dnů narazit na poměrně znepokojivou informaci. Podle příspěvků šířících se internetem má YouTube od 1. února 2027 výrazně zvýšit hranici potřebnou pro získání příjmů z reklam. Čísla vypadají na první pohled velmi konkrétně. Místo současných 4 000 hodin veřejného sledování za posledních 12 měsíců by měl nový tvůrce potřebovat 8 000 hodin. Alternativní cesta přes krátká videa Shorts se má údajně zvýšit z 10 na 20 milionů platných zhlédnutí během 90 dnů. Požadavek 1 000 odběratelů by podle šířící se informace zůstal zachován.
Tvůrci začali řešit dvojnásobné požadavky
Není těžké pochopit, proč informace vyvolala takovou reakci. Pro menší kanály představuje dosažení hranice potřebné pro monetizaci jeden z prvních zásadních milníků. Zdvojnásobení požadavku na počet hodin by mohlo dobu potřebnou pro vstup do plného programu výrazně prodloužit. Ještě výrazněji působí hranice 20 milionů zhlédnutí Shorts za pouhých 90 dní. Na Redditu se během posledních dnů objevila řada diskusí, ve kterých uživatelé změnu prezentují jako oznámenou novinku platnou od února příštího roku. Někteří tvůrci proto dokonce začali řešit, zda stihnou současné podmínky splnit ještě před údajným zavedením nových pravidel.
Oficiální YouTube ale stále uvádí úplně jiná čísla
Problém nastává ve chvíli, kdy se podíváme přímo do aktuální dokumentace YouTube.
Oficiální centrum podpory YouTube v současnosti pro získání příjmů z reklam v rámci YouTube Partner Programu stále uvádí dvě základní možnosti:
- 1 000 odběratelů a 4 000 platných hodin veřejného sledování během posledních 12 měsíců, nebo
- 1 000 odběratelů a 10 milionů platných veřejných zhlédnutí Shorts během posledních 90 dnů.
YouTube zároveň vysvětluje, že do požadovaných hodin se nezapočítává například sledování soukromých, neveřejných nebo odstraněných videí. Do hranice 4 000 hodin se nezapočítává ani sledování Shorts prostřednictvím Shorts Feed.
U Shorts se zase počítají platná zhlédnutí veřejně dostupných krátkých videí v Shorts Feed. Zhlédnutí soukromých či neveřejných Shorts nebo zhlédnutí získaná prostřednictvím reklamních kampaní se do této hranice nezapočítávají.
Odkud se tedy vzalo 8 000 hodin a 20 milionů zhlédnutí?
Právě to je v tuto chvíli největší otázka. Informace o nových limitech se velmi rychle rozšířila mezi uživateli sociálních sítí a v komunitách zaměřených na YouTube. Opakují se přitom stále stejná čísla i datum 1. února 2027. Samotné opakování informace ale není jejím potvrzením. K 12. srpnu 2026 oficiální dokumentace YouTube nadále uvádí hranici 4 000 hodin nebo 10 milionů zhlédnutí Shorts. Proto zatím nelze tvrdit, že YouTube skutečně rozhodl o jejich zdvojnásobení. Nelze samozřejmě vyloučit, že společnost změnu připravuje a teprve ji oficiálně oznámí nebo aktualizuje dokumentaci. Dokud se tak ale nestane, je potřeba informace o 8 000 hodinách a 20 milionech Shorts views považovat za nepotvrzenou.
YouTube přitom podmínky monetizace skutečně mění
Zmatek může podporovat i skutečnost, že YouTube svůj systém monetizace v posledních letech opakovaně upravoval. Vedle plné monetizace existuje na podporovaných trzích také nižší vstupní hranice do rozšířeného YouTube Partner Programu. U některých funkcí, jako jsou členství v kanálu, Super Chat, Super Thanks nebo vybrané možnosti Shoppingu, může tvůrce získat přístup už při dosažení 500 odběratelů, tří veřejných videí během posledních 90 dnů a 3 000 hodin sledování za rok, případně 3 milionů zhlédnutí Shorts za 90 dnů. Pro příjmy z klasických reklam u videí a Shorts však oficiální dokumentace nadále pracuje s vyšší hranicí 1 000 odběratelů a 4 000 hodin nebo 10 milionů Shorts views.
Pokud právě budujete nový YouTube kanál, není v tuto chvíli důvod počítat s tím, že od února budete automaticky potřebovat dvojnásobné výsledky. Platí aktuální podmínky zveřejněné samotným YouTube. Dosažení potřebného počtu odběratelů a hodin sledování navíc automaticky nezaručuje přijetí do programu. YouTube po podání žádosti kanál kontroluje a posuzuje, zda splňuje jeho pravidla pro monetizaci. Platforma navíc kanály kontroluje i poté, co už se součástí partnerského programu stanou.
Celá situace je zároveň dobrou připomínkou toho, jak rychle se může velmi konkrétně vypadající informace rozšířit internetem. Datum, přesná čísla a stovky reakcí ještě neznamenají, že jde o oficiální změnu. Pokud YouTube podmínky skutečně zdvojnásobí, půjde pro začínající tvůrce o zásadní novinku. V tuto chvíli ji ale samotný YouTube nepotvrzuje.
Proboha, vždyť to píše sám Google v tiskovce. Teď jste se úplně zesměšnili. https://blog.youtube/news-and-events/youtube-partner-program-updates-2027-new-opportunities-earn/
New creators applying for YPP will need 8,000 qualified watch hours in the last 365 days, or 20 million qualified Shorts views in the last 90 days. Creators can review and sign the new terms within YouTube Studio which will take effect on February 1, 2027.