QNAP zařazen mezi 50 nejvýznamnějších dodavatelů softwarově definovaných úložišť v žebříčku CRN® Storage 100 pro rok 2026

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, oznámila, že CRN®, značka společnosti The Channel Company, zařadila QNAP do prestižního každoročního žebříčku Storage 100 v kategorii „50 nejvýznamnějších dodavatelů softwarově definovaných úložišť“.
Žebříček CRN Storage 100 vyzdvihuje dodavatele úložišť, kteří posouvají hranice inovací, přinášejí špičkové technologie a podporují strategická partnerství s vysokým dopadem. Kategorie „50 nejvýznamnějších dodavatelů softwarově definovaných úložišť“ vyzdvihuje především lídry, kteří do moderních úložišť přinášejí pokročilé softwarové funkce, služby a cloudovou konektivitu. QNAP toto ocenění získal díky bezproblémové integrace flexibilních operačních systémů, hybridní cloudové konektivity a pokročilých datových služeb do síťových úložišť, čímž potvrzuje svou silnou pozici v oblasti softwarově definovaných úložišť.
Základem tohoto ocenění je neochvějný závazek společnosti QNAP poskytovat vysoce spolehlivá podniková úložiště, která odpovídají měnícím se požadavkům moderního IT prostředí. QNAP jde nad rámec tradičních úložišť a udává směr v propojování softwarově definovaných úložišť, robustních síťových řešení a špičkových Edge AI NAS technologií. Díky integraci komplexních bezpečnostních opatření Zero Trust přímo do svých univerzálních operačních systémů umožňuje QNAP firmám po celém světě budovat bezpečnou, škálovatelnou a výkonnou datovou infrastrukturu. Tento komplexní přístup zaměřený na kvalitu zajišťuje, že poskytovatelé řešení se mohou na QNAP spolehnout při ochraně kritických dat svých klientů a zároveň rozvíjet inovace s využitím umělé inteligence na okraji sítě.
„Zařazení mezi 50 nejvýznamnějších dodavatelů softwarově definovaných úložišť podle CRN je důkazem neochvějného odhodlání společnosti QNAP k technologické špičce a úspěchu našich partnerů,“ uvedl Meiji Chang, předseda představenstva QNAP. „V době, kdy je klíčová suverenita dat, zpracování AI na okraji sítě a kybernetická bezpečnost, zůstáváme věrni závazku poskytovat uživatelům po celé světě kvalitní a důvěryhodná řešení, která spojují úložiště, síťové technologie a AI do uceleného bezpečného ekosystému.“
„Jsme hrdí, že můžeme v letošním žebříčku Storage 100 ocenit společnosti, které úzce spolupracují s partnerským kanálem na poskytování skutečně inovativních úložných řešení,“ uvedla Jennifer Follett, viceprezidentka pro obsah v USA a výkonná redaktorka CRN, The Channel Company. „Tito dodavatelé nadále posouvají inovace v oblasti úložišť a rozvíjejí partnerské strategie, které přinášejí úspěch napříč celým ekosystémem.“