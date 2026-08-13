Google představil novou řadu Pixel 11. Má výrazně zatopit Apple před příchodem iPhonu 18

Google před pár hodinami představil svou novou vlajkovou řadu Pixel 11 a načasování si vybral opravdu zajímavé. Nové telefony totiž přichází jen několik týdnů před očekávaným představením iPhonu 18 Pro a prvního skládacího iPhonu. Google přitom letos nepřivezl jen klasickou trojici telefonů, ale také novou generaci svého skládacího modelu.
Základem nabídky je Pixel 11 s 6,3palcovým displejem, maximálním jasem až 3000 nitů a sklem Gorilla Glass Victus 2. Zajímavé je také výrazně tenčí provedení lišty fotoaparátu, která má být oproti předchozí generaci o 40 % tenčí. Fotoaparáty tvoří 48Mpx hlavní snímač, 13Mpx ultraširokoúhlý a 10,8Mpx teleobjektiv s až 30násobným zoomem. Výkon obstarává nový 2nm čip Google Tensor G6, kterému sekunduje 12 GB RAM. Pixel 11 startuje v USA na 899 dolarech za 256GB variantu a předobjednávky jsou již spuštěny.
Ještě dál jde Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL. Nabídnou 6,3, respektive 6,8palcový displej s jasem až 3600 nitů, matná skleněná záda a trojici fotoaparátů. Hlavní a ultraširokoúhlý snímač mají 50, respektive 48 Mpx, teleobjektiv pak 48 Mpx a zvládne až 120násobné přiblížení. Google navíc přidal podporu 8K videa a přední 42Mpx kameru. Pro modely dostaly také zajímavou novinku nazvanou HiLight. Jde o LED světlo kolem blesku, které může měnit barvu například při příchozím hovoru nebo při komunikaci s Gemini. Google tak trochu netradičně využívá samotný hardware telefonu k tomu, aby vizuálně upozornil na AI funkce.
Největší konkurencí pro letošní iPhone Ultra ale bude pravděpodobně Pixel 11 Pro Fold. Ten má 6,5palcový displej v zavřeném stavu a 8palcový po rozložení. V rozloženém stavu je tlustý jen 5,1 mm, přičemž Google zapracoval také na pantu a viditelnosti ohybu. Uvnitř najdeme Tensor G6 a rovnou 16 GB RAM. Cena začíná na 1899 dolarech.
Google současně výrazně tlačí také umělou inteligenci. Novinkou je například Gemini Intelligence, Magic Capture, které dokáže z natočeného videa automaticky vytvořit upravenou kolekci fotografií a videí, nebo Camera Looks připomínající Photographic Styles z iPhonu. Nechybí ani Circle to Search přímo v hledáčku fotoaparátu a překlady videí a audia v reálném čase.
Google ale nezůstal pouze u telefonů. Představil také Pixel Watch 5 s jasnějším displejem, přesnějším GPS, lepším sledováním spánku, novými funkcemi Gemini a dokonce detekcí situace, kdy uživatel přestane dýchat. A jako třešničku na dortu přidal Pixel Tag za 29 dolarů, který je přímou konkurencí AirTagu.
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Nové Pixely se mají začít prodávat 20. srpna. Apple má přitom své letošní hlavní novinky představit jen o několik týdnů později. Google tak letos dostává své karty na stůl jako první a Apple nyní bude muset ukázat, čím chce na tuto konkurenci odpovědět.