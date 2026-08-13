Alza Dny jsou v plném proudu: Vybrané mobily, notebooky i spotřebiče nyní pořídíte až o 30 % levněji

Komerční sdělení: Pokud už nějakou dobu přemýšlíte nad nákupem nové elektroniky nebo vybavení domácnosti, právě teď může být ideální chvíle. Na Alza.cz totiž probíhají Alza Dny, v jejichž rámci najdete na vybrané produkty slevy až 30 %. Akce potrvá až do 24. srpna 2026. Nabídka přitom zasahuje do celé řady kategorií od mobilů, počítačů a televizí až po domácí spotřebiče, chytrou domácnost nebo zábavu.
Samsung Galaxy S25 FE i herní ASUS
Zajímavou volbou může být například Samsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB. Telefon s 6,7″ AMOLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí, 8GB RAM, trojicí fotoaparátů, 5G a odolností IP68 lze s kódem ALZADNY10 pořídit za 14 990 Kč.
Na své si přijdou také hráči. ASUS TUF Gaming A16 s procesorem AMD Ryzen 9, 32GB RAM a grafikou NVIDIA GeForce RTX 5060 stojí s kódem ALZADNY25 34 990 Kč. Nechybí ani 16″ displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí až 165 Hz.
Alza Dny ale nejsou jen o elektronice. Například Rowenta X-Clean 4 kombinuje mokré a suché vysávání, nabídne až 50 minut provozu a nechybí jí ani samočisticí systém. S kódem ALZADNY20 ji nyní pořídíte za 5 599 Kč.
Zajímavá je také Tefal Dual Easy Fry & Grill 8,3 l, která nabízí dvě nádoby, osm programů a celkový objem 8,3 litru. S kódem ALZADNY20 vychází na 3 013 Kč.
Akce končí už 24. srpna
Výběr je tedy poměrně široký a rozhodně nejde jen o několik málo akčních produktů. Konkrétní výše slevy se liší podle zboží, přičemž použít lze například kódy ALZADNY10, ALZADNY15, ALZADNY20, ALZADNY25, ALZADNY30 nebo ALZADNY35.
Pokud máte něco konkrétního v hledáčku, s nákupem bych proto příliš neotálel. Alza Dny probíhají jen do 24. srpna 2026 a u některých akčních produktů je navíc uvedena omezená skladová dostupnost.
Je to potvrzené. Kdo ten článek psal? Jednak o tom mluví přímo na jejich YT kanále a jednak už došel oficiàlní email a dokonce můžeme nové podmínky už potvrdit a odsouhlasit….. To, že aktuální jejich podmínky stále ukazují jen potřebných 4K hodin je normální. To se změní až s platností novinek.