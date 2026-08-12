MAXI výprodej na DATARTu přináší slevy až 50 % a kupóny na další nákupy

Komerční sdělení: Pokud plánujete nákup nové elektroniky, v DATART právě probíhá MAXI výprodej se slevami až 50 %. A nabídka tím nekončí. Za nákup v období od 10. do 23. srpna 2026 získáte také slevové kupóny v celkové hodnotě 600 Kč, které následně využijete na další nákupy.
Kupóny se po nákupu automaticky zpřístupní v mobilní aplikaci DATART v sekci Moje kupóny. Jejich platnost je od 1. do 24. září 2026, takže je můžete využít později na další nákup. Pokud tedy máte v hledáčku nový televizor, telefon, notebook nebo třeba spotřebič do domácnosti, právě nyní můžete získat nejen výhodnější cenu v rámci MAXI výprodeje, ale zároveň si zajistit slevu na další nákup. Jen počítejte s tím, že slevové kupóny nelze kombinovat s dalšími akcemi ani slevovými kódy.