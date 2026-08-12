Apple už má o názvu prvního ohebného iPhone jasno. Interně mu všichni říkají jedině takto

O skládacím iPhone se v posledních měsících mluví prakticky neustále a postupně se skládá i jeho pravděpodobný název. Zatímco dlouhou dobu se pro něj používalo označení iPhone Fold, v poslední době se stále častěji skloňuje iPhone Ultra. A nyní přichází poměrně zajímavé potvrzení od jednoho z nejlépe informovaných Apple novinářů. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž tvrdí, že právě označení Ultra se pro skládací iPhone běžně používá přímo uvnitř Applu.
Gurman na sociální síti X reagoval na spekulace ohledně názvu velmi stručně. „Everyone calls it the Ultra internally,“ uvedl. Jinými slovy, lidé uvnitř Applu mu podle něj říkají jednoduše Ultra, což je samozřejmě zajímavější než informace pocházející pouze od anonymních zdrojů nebo výrobců příslušenství.
Název však samozřejmě nelze brát jako 100% potvrzený až do samotného představení telefonu. Apple je přeci jen mimořádně tajnůstkářská společnost a řada zaměstnanců nemusí znát finální marketingové označení produktu, na kterém přímo nepracují. Je tedy klidně možné, že se uvnitř firmy používá „Ultra“ jen jako interní nebo pracovní název.
Přesto je tato informace poměrně významná. Označení iPhone Ultra se totiž v posledních měsících objevilo hned v několika nezávislých únicích a začíná tak působit mnohem důvěryhodněji než dřívější označení iPhone Fold. Apple navíc už označení Ultra používá u Apple Watch a některých svých čipů, takže by rozhodně nešlo o žádný marketingový experiment zcela mimo dosavadní logiku společnosti.
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Netradiční poměr stran i zasazení do nabídky
Samotný telefon má být přitom opravdu výraznou novinkou. Podle dosavadních informací půjde o skládací konstrukci ve stylu knihy s přibližně 5,5“ vnějším a 7,8“ vnitřním displejem. Apple má údajně zapracovat také na co nejméně viditelném ohybu displeje a velmi tenké konstrukci. Tyto parametry jsou ale stále založené na únicích, nikoliv na oficiálních informacích Applu.
Zajímavé bude také postavení telefonu vůči klasickým modelům Pro. Právě tady může být označení Ultra trochu matoucí. Skládací iPhone totiž podle některých dosavadních úniků nemusí nabídnout úplně nejlepší fotoaparáty z celé nabídky. Jeho hlavní předností má být především nová konstrukce, velký displej po rozložení a prémiové zpracování, nikoliv absolutně nejlepší výbava v každém jednotlivém parametru.
Co se pak týče termínu představení, pokud se současné informace potvrdí, Apple má svůj první skládací iPhone představit už příští měsíc na zářijové keynote, společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Nechme se tedy překvapit, s čím Apple za pár týdnů nakonec přijde. Ať však budeme novinku označovat jakkoliv, jasné je, že pokud nabídne zajímavé technické specifikace, stane se hitem, ať už půjde o iPhone Ultra, Fold či cokoliv jiného.
Aj ja. iPhone 6