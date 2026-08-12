64 milionů aut může přijít o důležitou funkci. Některým přestane fungovat i dálkové ovládání

Automobil může být technicky naprosto v pořádku, přesto mu během několika let přestane fungovat část výbavy. V Evropě postupně končí staré mobilní sítě 2G a 3G, na kterých jsou závislé miliony automobilů. Pro jejich majitele to může znamenat konec automatického tísňového volání eCall, ale také některých funkcí mobilních aplikací, lokalizace vozu nebo dálkového ovládání klimatizace a vytápění.
Nejde přitom pouze o velmi stará auta. Problematika se týká také vozů vyrobených v minulém desetiletí a v některých případech i automobilů z počátku současné dekády. Rozhodující totiž není samotné datum výroby, ale především typ komunikačního modulu, který automobilka do konkrétního vozu namontovala. Problém má jednoduchou příčinu. Automobily vybavené vlastní datovou konektivitou používají vestavěný modem a SIM kartu podobně jako mobilní telefon. Řada starších systémů ale komunikuje výhradně prostřednictvím sítí 2G nebo 3G. Jakmile operátoři tyto sítě definitivně vypnou, hardware se už nebude mít k čemu připojit.
Největším problémem je tlačítko SOS a systém eCall
Nejcitlivější dopad se týká systému eCall. Ten je navržen tak, aby při vážné dopravní nehodě automaticky přivolal pomoc. Automobil dokáže kontaktovat evropskou tísňovou linku 112 a předat základní informace potřebné pro zásah záchranných složek, například polohu vozidla. Řidič nebo cestující může tísňové volání aktivovat také ručně prostřednictvím tlačítka SOS, které dnes najdeme v obrovském množství automobilů.
Jenže původní generace eCallu využívá právě mobilní sítě 2G a 3G. Pokud automobil neumí komunikovat prostřednictvím novější sítě a stará síť v dané oblasti přestane existovat, spojení prostřednictvím původního systému nebude možné navázat. Rozsah problému rozhodně není zanedbatelný. Studie zveřejněná pro Evropskou komisi v roce 2026 pracuje se scénářem, podle kterého by bez dalších opatření mohlo v Evropské unii postupně zůstat přibližně 64 milionů automobilů bez funkčního původního systému eCall.
Zmizet může mnohem víc než jen eCall
U některých automobilů bude ztráta tísňového volání pouze jedním z problémů. Stejný modem totiž často zajišťuje celou řadu funkcí, na které si majitelé modernějších vozů zvykli.
Podle konkrétní značky, modelu a výbavy mohou být dotčeny například následující služby:
- automatické a ruční tísňové volání eCall
- vzdálené zamknutí nebo odemknutí automobilu
- zobrazení polohy zaparkovaného vozu
- lokalizace odcizeného automobilu
- dálkové spuštění klimatizace nebo vytápění
- kontrola stavu vozidla prostřednictvím mobilní aplikace
- odesílání některých informací do autorizovaného servisu
- online dopravní a další připojené služby
Přesný seznam je u každého automobilu jiný. Některé modely používaly starou síť pouze pro omezené množství funkcí, zatímco jiné na vestavěném modemu postavily značnou část svých online služeb.
Bluetooth ani CarPlay kvůli konci 2G nezmizí
Není přitom potřeba obávat se, že s vypnutím starých sítí přestane fungovat veškerá elektronika automobilu. Například klasické propojení telefonu s autem přes Bluetooth není na vestavěném 2G nebo 3G modemu závislé. Stejně tak konec těchto sítí sám o sobě neznamená konec Apple CarPlay nebo Android Auto, pokud jsou v automobilu řešeny prostřednictvím telefonu a podporovaného místního připojení. Rozhodující je tedy otázka, zda konkrétní funkce komunikuje s internetem prostřednictvím vlastního modemu automobilu a jaké generace tento modem je.
Rok výroby vám nemusí dát odpověď
Právě zde může nastat největší zmatek. Nelze jednoduše říct, že problém postihne například všechna auta vyrobená před určitým rokem. Automobilky přecházely z 2G a 3G na LTE v rozdílných obdobích. Komunikační hardware se navíc mohl změnit i během výroby jediné modelové generace. Dvě na první pohled téměř totožná auta proto nemusí mít stejné možnosti konektivity.
Rozdíl může být také mezi jednotlivými trhy nebo úrovněmi výbavy. Nejspolehlivějším způsobem ověření je proto kontrola podle VIN konkrétního automobilu. Autorizovaný servis nebo zákaznická podpora výrobce může podle identifikačního čísla zjistit přesnou konfiguraci vozu a říct majiteli, jakého typu se jeho komunikační jednotka týká.
Některá auta zachrání aktualizace. U jiných řešení nebude
Situace se liší také v možnostech opravy. Pokud hardware automobilu podporuje novější mobilní technologii a omezení je pouze softwarové, může výrobce problém vyřešit aktualizací. Ta může být v některých případech nainstalována vzdáleně, jindy bude nutná návštěva servisu. Mnohem komplikovanější situace nastává u automobilu vybaveného modemem, který fyzicky podporuje pouze starší mobilní technologie. Přechod na 4G nebo 5G by pak vyžadoval výměnu hardwaru.
Takový zásah nemusí znamenat pouze výměnu jedné krabičky. Komunikační jednotka může být propojena s infotainmentem, anténami, bezpečnostními systémy a další elektronikou automobilu. Dodatečná přestavba proto může být technicky komplikovaná a u starších vozů také ekonomicky nesmyslná.
České 3G už neexistuje. Teď přijde na řadu 2G
Česká republika vypínání starších sítí zažila už před několika lety. Sítě 3G tuzemští operátoři ukončili v roce 2021. Mnohem starší technologie 2G ale zůstala v provozu. Důvodem je mimo jiné obrovské množství zařízení, která ji stále používají. Nejde pouze o automobily, ale také o zabezpečovací systémy, průmyslová zařízení, různé senzory a další techniku vybavenou vlastní SIM kartou. Ani 2G ovšem nebude fungovat navždy. Automobilky proto už nyní upozorňují zákazníky na postupné ukončování podpory starších mobilních technologií v jednotlivých evropských zemích.
Nová auta už přecházejí na NG eCall
Evropská unie mezitím připravila nástupce původního systému. Takzvaný NG eCall neboli Next Generation eCall využívá modernější mobilní technologie 4G a 5G. Od 1. ledna 2026 se nová technologie vztahuje na nově schvalované typy příslušných osobních a lehkých užitkových vozidel a od roku 2027 se má její použití dále rozšířit na nová vozidla spadající do příslušných kategorií. Problém však zůstává u milionů automobilů, které už jezdí po evropských silnicích. Jejich životnost je výrazně delší než životní cyklus mobilních technologií, které byly použity při jejich výrobě.
Jak zjistit, zda se problém týká právě vašeho auta?
Pokud máte automobil vybavený tlačítkem SOS, mobilní aplikací výrobce nebo jinými online funkcemi a byl vyroben v minulém desetiletí či na začátku současného, stojí za to jeho konektivitu ověřit. Nespoléhejte pouze na rok výroby nebo model. Nejlepší je kontaktovat přímo výrobce nebo autorizovaný servis a nechat podle VIN zjistit, jakou mobilní technologii používá konkrétní komunikační jednotka.
Současně je vhodné zjistit, zda automobilka nabízí softwarovou aktualizaci, výměnu modulu nebo jiné řešení, které zachová alespoň část původních služeb. Právě tento případ ukazuje problém, se kterým se budeme u moderních automobilů setkávat stále častěji. Auto může mechanicky bez problémů fungovat dalších deset nebo patnáct let, zatímco digitální infrastruktura, pro kterou bylo navrženo, může zmizet mnohem dříve.
Nechápu, že se s tím nepočítalo už dříve, automobil se nevyrábí na pět let a i když může být už u někoho jiného, pořád funguje. Nejjednodušší by bylo prostě vzít starý modem, vyndat ho a místo něj vložit nový, technologicky to není problém a ve většině případů to umí (byť někdy omezeně) využít i stávající antény.
Kdyby jste se někdy setkal s lidmi z některé automobilky tak by vás to nepřekvapilo. Je to neuvěřitelně konzervativní prostředí a to včetně lidí zodpovědných za IT, konektivitu, infotainment atd. Pro ně bude pořád 2G síť novinka kterou nepotřebují nahrazovat…
Částečně to chápu, v automotive jde o obrovské peníze, ale myslím že to s tou opatrností hrozně přehání (možná proto tradiční automobilky nezachytily nástup elektromobilů).