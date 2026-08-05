Legenda internetu se vrací. Myspace chystá velký návrat a chce znovu oslovit miliony uživatelů

Ještě před Facebookem, Instagramem nebo TikTokem existovala sociální síť, která definovala internetovou generaci přelomu tisíciletí. Jmenovala se Myspace a právě tam vznikaly první online komunity, hudební objevy i digitální přátelství. Nyní se zdá, že se tato legenda po letech skutečně vrátí.
Současní majitelé Myspace totiž potvrdili, že pracují na obnovení celé platformy. Přesné datum spuštění sice zatím neoznámili, ale jejich vzkaz je jasný – Myspace dostane další šanci.
„Jen čekáme na správný okamžik,“ říkají majitelé
O připravovaném návratu promluvili bratři Chris a Tim Vanderhookovi ze společnosti Viant Technology, která značku Myspace vlastní už více než deset let. V dokumentu věnovaném historii této sociální sítě uvedli, že projekt rozhodně nevzdali.
„Myspace stále vlastníme. Jsme správci této značky a znovu ji spustíme. Jen čekáme na správný okamžik. A pokud první pokus nevyjde, zkusíme to znovu,“ uvedl Tim Vanderhook.
Z jeho slov je patrné, že cílem není krátkodobá marketingová akce, ale skutečný návrat jedné z nejslavnějších internetových značek.
Ještě před Facebookem ovládl internet
Myspace vznikl v roce 2003 a během několika let se stal největší sociální sítí na světě. Uživatelé si mohli upravovat vlastní profily, měnit jejich vzhled pomocí HTML, přidávat hudbu na pozadí nebo vytvářet seznam svých nejoblíbenějších přátel známý jako Top 8.
Právě možnost téměř neomezené personalizace odlišovala Myspace od pozdějších sociálních sítí. Každý profil vypadal jinak a odrážel osobnost svého majitele. V době největší slávy měl Myspace desítky milionů aktivních uživatelů a stal se symbolem internetu první dekády nového tisíciletí.
Facebook změnil pravidla hry
Obrovský úspěch však netrval dlouho. S nástupem Facebooku začali uživatelé postupně přecházet na jednodušší a přehlednější platformu. Zatímco Facebook sázel na čistý design a skutečné identity, Myspace zůstával věrný své původní filozofii. Výsledek je dnes dobře známý. Facebook převzal roli dominantní sociální sítě a Myspace se postupně propadl do zapomnění.
Milionové ztráty i ztracená hudba
Po prodeji společnosti News Corp koupila Myspace v roce 2011 firma Specific Media, později přejmenovaná na Viant Technology. Do projektu tehdy investoval také zpěvák Justin Timberlake, který chtěl z platformy znovu vytvořit domov pro hudebníky.
Plány ale narazily na tvrdou realitu. Inzerenti dávali přednost Facebooku a projekt podle vedení společnosti skončil ztrátou přes 150 milionů dolarů. Další velkou ranou byl rok 2019, kdy při migraci serverů zmizelo přibližně 50 milionů hudebních skladeb, fotografií a videí nahraných uživateli v předchozích letech. Šlo o jednu z největších ztrát digitálního obsahu v historii internetu.
Hudební kariéry začínaly právě zde
Přesto má Myspace dodnes výjimečné postavení. Platforma pomohla odstartovat kariéru celé řadě hudebních hvězd. První fanoušky zde získaly například kapela Arctic Monkeys nebo zpěvačka Adele. Pro mnoho nezávislých umělců šlo o vůbec první možnost, jak se dostat k milionům posluchačů bez vydavatelství.
Právě hudba byla jedním z hlavních důvodů, proč si Myspace získal tak silnou komunitu. Není proto překvapením, že se spekuluje, zda se na ni nový projekt znovu zaměří.
Má Myspace v roce 2026 ještě šanci?
Otázkou zůstává, zda se může sociální síť prosadit v době, kdy trhu dominují Instagram, TikTok, YouTube nebo Threads. Na druhou stranu stále častěji vidíme návraty ikonických značek a rostoucí popularitu nostalgie mezi lidmi, kteří na přelomu tisíciletí vyrůstali.
Pokud se Myspace podaří spojit svou slavnou historii s moderními funkcemi a nabídnout něco, co současné sociální sítě postrádají, nemusí jít pouze o krátkodobou nostalgickou vzpomínku. Legendární platforma by mohla dostat druhou šanci a překvapit celý technologický svět.