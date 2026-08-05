Je čas na pohodlnější práci. Alza zlevnila ergonomické produkty AlzaErgo až o 40 %

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu přemýšlíte nad tím, že byste své pracovní místo posunuli na vyšší úroveň, právě teď je ideální příležitost. Na Alza.cz totiž odstartovaly zajímavé slevy na produkty značky AlzaErgo, díky kterým můžete pořídit elektrické polohovací stoly, ergonomické kancelářské židle, držáky monitorů i další příslušenství za výrazně nižší ceny. U některých produktů navíc stačí zadat slevový kód a cena klesne ještě níže.
AlzaErgo dnes nabízí prakticky vše, co pro moderní domácí kancelář nebo pracovní kout potřebujete. Největší zájem tradičně budí elektricky výškově nastavitelné stoly, které umožní během pár sekund přejít ze sezení do práce ve stoje. Nechybí ani ergonomické kancelářské židle s bohatými možnostmi nastavení, držáky monitorů, organizéry kabelů, podložky pod nohy nebo další doplňky, které zpříjemní každodenní práci u počítače. Produkty přitom Alza navrhuje s důrazem na ergonomii, kvalitní zpracování i příznivou cenu.
Právě nyní navíc můžete na vybraných produktech ušetřit opravdu zajímavé částky. Například oblíbená kancelářská židle AlzaErgo Chair Wave 1 Mesh je zlevněna o 40 %, elektrické polohovací stoly Table ET1 NewGen pořídíte se slevami přes 20 % a u některých modelů lze po zadání slevového kódu ušetřit ještě více. Ve slevách nechybí ani kancelářské židle Abyss 2, stolové podnože ET2 Core nebo praktické příslušenství ke stolům.
Pokud tedy plánujete modernizaci domácí kanceláře nebo jen hledáte kvalitní ergonomickou židli či nový polohovací stůl, právě teď je vhodná chvíle k nákupu. Kompletní nabídku produktů AlzaErgo včetně všech aktuálních slev a zvýhodněných nabídek najdete na Alza.cz.