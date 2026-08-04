Samsung je pro Apple naprosto klíčový, nemohl by bez něj prodávat téměř nic

Apple a Samsung spolu na veřejnosti soupeří prakticky ve všech kategoriích. Každý rok se přetahují o zákazníky, porovnávají své telefony a snaží se jeden druhého překonat. Přesto mezi nimi existuje partnerství, bez kterého by Apple jen těžko prodával stovky milionů zařízení ročně.
Samsung Display je už řadu let největším dodavatelem OLED panelů pro iPhony. Právě jeho továrny vyrábějí většinu displejů pro modely iPhone Pro a Pro Max, ale také panely pro iPad Pro. Apple sice spolupracuje i s LG Display nebo BOE, právě Samsung však dlouhodobě nabízí nejvyšší výtěžnost výroby i nejlepší kvalitu panelů.
Samsung vyrobí displej i pro iPhone Ultra
Závislost Applu na Samsungu navíc v nejbližších letech ještě poroste. Očekávaný skládací iPhone Ultra má totiž podle prakticky všech důvěryhodných úniků využívat ohebný OLED panel právě od Samsung Display. Důvod je jednoduchý. Samsung má po letech vývoje největší zkušenosti s výrobou skládacích displejů a Apple nechce při své první generaci dělat kompromisy.
Právě kvalita ohebného panelu bude jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu nového zařízení. Apple proto údajně vsadil na firmu, která má v této oblasti několikaletý náskok před konkurencí.
OLED dorazí i do MacBooků
Dalším krokem bude přechod MacBooků na OLED displeje. I zde se očekává, že významnou část panelů bude dodávat Samsung Display. OLED technologie nabídne vyšší kontrast, dokonale černou barvu, nižší spotřebu energie a tenčí konstrukci notebooků.
Apple už podobný krok udělal u iPadu Pro a právě zkušenosti z této generace mají pomoci i při přechodu MacBooků na novou technologii.
Samsung se objeví i uvnitř fotoaparátu
Podle posledních informací se spolupráce nemusí zastavit pouze u displejů. Spekuluje se, že Samsung bude od generace iPhone 18 dodávat také část obrazových snímačů pro fotoaparáty. Pokud se to potvrdí, půjde o další významný milník. Historicky totiž Apple využíval především senzory od Sony.
Důvodem má být snaha diverzifikovat dodavatelský řetězec a současně využít nové výrobní technologie, které Samsung v oblasti obrazových senzorů připravuje.
Největší rival, bez kterého by to nešlo
Na první pohled působí Apple a Samsung jako nesmiřitelní soupeři. Ve skutečnosti ale představují ukázkový příklad toho, jak funguje moderní technologický průmysl. Firmy spolu soutěží o zákazníky, ale zároveň jsou na sobě ekonomicky závislé.
Apple potřebuje špičkové komponenty ve stovkách milionů kusů a Samsung je jednou z mála společností na světě, která je dokáže v požadované kvalitě a objemu vyrobit. Samsung naopak díky Applu získává zakázky za miliardy dolarů ročně. Je tak dost možné, že až letos nebo v příštích letech budete držet v ruce nový iPhone, jeho nejdůležitější součásti budou pocházet právě od firmy, která prodává největšího konkurenta Applu.