Recenze nabíjecího adaptéru Swissten: Energie nejen pro vaše Apple Watch

Jste často na cestách a neustále řešíte, kde co nejefektivněji dobíjet všechna svá zařízení, nebo bojujete s nedostatkem zásuvek v kanceláři? V takovém případě by vás mohla zajímat tato praktická síťová nabíječka od značky SWISSTEN. Namísto toho, abyste s sebou tahali několik adaptérů a věčně zamotané kabely pro různou elektroniku, nabízí tento model velmi chytré řešení. Nejde totiž jen o klasický adaptér do zdi, ale o multifunkční zařízení, které vedle výstupu USB-C a USB-A obsahuje i integrovanou plochu pro dobíjení Apple Watch.
Tři zařízení z jedné zásuvky a bez zbytečných kabelů
Největším benefitem této síťové nabíječky je nepochybně možnost současného nabíjení až tří zařízení najednou. Její design je uzpůsoben tak, že chytré hodinky stačí jednoduše položit na vyhrazenou plochu adaptéru zastrčeného přímo v zásuvce. Apple Watch se zde nabíjejí bezdrátově a to výkonem až 2,5 W. Není to sice trhač rychlostních rekordů, ale pro spolehlivé dobití hodinek během práce u stolu nebo přes noc v hotelovém pokoji to naprosto dostačuje. K tomu vám zůstávají volné dva fyzické porty pro doplnění energie do telefonu či sluchátek. Samotný adaptér je zákazníkům dodáván ve standardním blistrovém balení SWISSTEN.
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Výkon pod drobnohledem: Rychlonabíjení i logické limity
Z hlediska rychlosti dobíjení si nabíječka vede velmi solidně, jelikož umožňuje rychlonabíjení s pomocí protokolů Power Delivery a Qualcomm Quick Charge. Pokud pro nabíjení využijete samostatně moderní výstup USB-C, můžete díky technologii Power Delivery počítat s maximálním výkonem až 20 W. Tento port navíc chytře škáluje dodávanou energii podle potřeb připojeného zařízení a nabízí varianty 5 V DC (3 A), 9 V DC (2,22 A), 12 V DC (1,67 A) a 20 V DC (1 A).
Zkrátka ale nezůstal ani starší konektor USB-A. Ten díky podpoře standardu Qualcomm Quick Charge umožňuje nabíjení s maximálním výkonem 18 W. Jeho specifikace zahrnují hodnoty 5 V DC (3 A), 9 V DC (2 A) a 12 V DC (1,5 A). Všechny tyto parametry dohromady znamenají, že s jedním připojeným telefonem ušetříte spoustu času i peněz. Fyzika se ovšem oklamat nedá a u kompaktního adaptéru s celkovým výkonem 22,5 W je nutné počítat s jedním funkčním ústupkem. Pokud se rozhodnete využít oba fyzické porty (USB-A i USB-C) současně, rychlonabíjecí protokoly se omezí a sdílený výkon pro oba kabely dosáhne hodnoty maximálně 15 W.
Závěr
Multifunkční síťová nabíječka SWISSTEN pro Apple Watch je velmi praktickým pomocníkem, kterého oceníte při každém balení na cesty nebo při nedostatku portů u pracovního stolu. Z jedné jediné zásuvky dokážete oživit hodinky, telefon i další drobnou elektroniku. Pokud se smíříte s tím, že při současném obsazení portů USB-A a USB-C klesne celkový dodávaný výkon na 15 W, získáte spolehlivé centrum energie, které vám v batohu ušetří spoustu místa i nervů se zamotanými kabely Cena je 849 korun.