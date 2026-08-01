Návrat do Normandie: Proč byl Medal of Honor: Allied Assault tak výjimečnou hrou

V lednu roku 2002 spatřil světlo světa titul, který navždy zapsal své jméno do historie akčních her. Medal of Honor: Allied Assault od vývojářského studia 2015, Inc. nebyl jen obyčejnou střílečkou z prostředí druhé světové války. Šlo o neuvěřitelně pohlcující filmový zážitek, na který pamětníci s láskou a respektem vzpomínají dodnes.
Peklo na pláži Omaha a filmová atmosféra
Nejvýraznějším momentem celé hry byla bezpochyby ikonická mise představující vylodění v Normandii. Vývojáři dokázali věrně přenést atmosféru ze slavného snímku Zachraňte vojína Ryana přímo na obrazovky počítačů, což nebyla náhoda, neboť na koncepci série se totiž podílel sám režisér Steven Spielberg. Hvízdající kulky narážející do zábran, ohlušující výbuchy dělostřelectva a zoufalý boj o holý život na pláži Omaha nabízenou úrovní pohlcení překonávaly cokoliv, co do té doby v žánru vzniklo.
Hra však nestála pouze na jedné legendární pasáži. V roli poručíka Mikea Powella jste prošli písečnými dunami v severní Africe, zasněženým Norskem i okupovanou Francií. Skvěle vybalancované tempo kampaně navíc velmi chytře střídalo masivní frontové střety s tichými sabotážemi v týlu nepřítele.
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Hudební klenot a odkaz pro budoucí hry
Neodmyslitelnou součástí jedinečné atmosféry byl také soundtrack skladatele Michaela Giacchina. Jeho vážné i epické motivy dodávaly celé hře patřičnou váhu a důstojný historický nádech.
Příběh Allied Assault má navíc obrovský přesah. Hlavní vývojáři Vince Zampella a Jason West po dokončení hry založili studio Infinity Ward a stvořili první díl konkurenční série Call of Duty. Lze tak bez nadsázky říci, že právě tento titul odstartoval zlatou éru válečných stříleček a dodnes zůstává skvělým pomníkem herní historie.