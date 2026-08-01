Na Alze nyní pořídíte se slevami notebooky, konzole i příslušenství

Komerční sdělení: Pokud přemýšlíte o novém herním notebooku, výkonném PC, PlayStationu, Xboxu nebo třeba kvalitní herní židli, teď může být ideální chvíle k nákupu. Alza totiž odstartovala novou akci pro členy AlzaPlus+, ve které zlevnila více než 2 600 produktů z oblasti gamingu a zábavy. K dispozici jsou slevy v řádu stovek až tisíců korun a vybírat lze napříč prakticky všemi herními kategoriemi.
Akce běží od 21. července do 3. srpna a zahrnuje nejen herní notebooky a stolní počítače, ale také monitory, komponenty, konzole PlayStation, Xbox a Nintendo Switch, VR headsety, herní sluchátka, klávesnice, myši nebo deskové hry. Řada produktů je zlevněna o 20 až 40 %, u některých modelů pak úspora přesahuje i několik tisíc korun.
Zajímavou volbou jsou například notebooky Lenovo LOQ či Lenovo Legion s grafikami GeForce RTX 5050, RTX 5060 nebo RTX 5070, výkonné sestavy AlzaPC GameBox, oblíbené VR brýle Meta Quest 3S nebo herní příslušenství značek Razer, ASUS, Rapture či YENKEE. Ve slevách nechybí ani herní židle, webkamery nebo mechanické klávesnice, takže si na své přijdou nejen hráči, ale také streameři a tvůrci obsahu.
Podmínkou pro získání zvýhodněných cen je aktivní členství AlzaPlus+, které kromě přístupu ke slevovým akcím přináší také další výhody, například dopravu zdarma na velké množství objednávek. Pokud jej už máte aktivní, stačí si vybrat produkt označený slevou AlzaPlus+ a zvýhodněná cena se vám zobrazí automaticky.