Hackeři vyhrožují Evropské unii. Kvůli Chat Control slibují rozsáhlé kybernetické útoky

Kontroverzní evropská legislativa známá jako Chat Control znovu rozvířila debatu o soukromí uživatelů. Tentokrát se do ní zapojila hackerská skupina vystupující pod názvem LunarisSec, která veřejně pohrozila Evropské unii rozsáhlými kybernetickými útoky. Tvrdí, že pokud Brusel neupustí od plánů na další rozšiřování pravidel pro kontrolu soukromé komunikace, zahájí masivní útoky na evropské cíle.
Požadují ochranu šifrování
Ve svém prohlášení skupina požaduje, aby Evropská unie zachovala silné šifrování komunikace a odmítla návrhy, které by podle ní znamenaly plošný dohled nad soukromými zprávami občanů. Hackeři označují připravovanou legislativu za nepřijatelný zásah do soukromí.
Evropské instituce se k výhrůžkám zatím nijak nevyjádřily a nic nenasvědčuje tomu, že by kvůli nim měnily svůj dosavadní postoj.
Co aktuálně platí?
V současnosti je účinná legislativa označovaná jako Chat Control 1.0, jejíž platnost byla prodloužena až do roku 2028. Současná pravidla umožňují poskytovatelům internetových služeb dobrovolně vyhledávat ve zprávách materiály související se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM). Nejde však o povinnost.
Pravidla se týkají především služeb jako Gmail, Facebook Messenger, Instagram Messenger, Snapchat, Skype, iCloud Mail nebo Xbox.
Důležité je také to, že současná podoba legislativy přímo nenařizuje skenování zpráv chráněných end-to-end šifrováním. Právní rámec ale nevylučuje využití takzvaného client-side scanningu, tedy kontroly obsahu přímo v zařízení uživatele ještě před jeho zašifrováním.
Chat Control 2.0 budí ještě větší emoce
Mnohem větší pozornost vzbuzuje připravovaná verze označovaná jako Chat Control 2.0. O její podobě se mezi členskými státy stále jedná a zatím neexistuje finální dohoda.
Jedním z nejspornějších bodů je možnost povinného skenování komunikace i u aplikací využívajících end-to-end šifrování. Právě tato část návrhu dlouhodobě čelí kritice odborníků na kybernetickou bezpečnost, kryptografů i organizací hájících digitální práva. Podle kritiků by podobné opatření mohlo oslabit bezpečnost šifrované komunikace a vytvořit precedent pro další zásahy do soukromí.
Výhrůžky nic nemění
Ačkoliv prohlášení hackerské skupiny přitáhlo pozornost, neexistují žádné informace, že by Evropská unie kvůli těmto výhrůžkám měnila svůj postup. Vyjednávání o podobě Chat Control 2.0 pokračují a konečná podoba legislativy zatím není známá.
Je také důležité dodat, že tvrzení skupiny LunarisSec o plánovaných kybernetických útocích zatím nebyla nezávisle ověřena a není jasné, jakými schopnostmi tato skupina skutečně disponuje. Zda šlo o reálnou hrozbu, nebo pouze snahu vyvolat mediální pozornost, ukážou až následující týdny.