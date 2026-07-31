vivo V70 Lite 5G se chlubí fotoaparátem jako z vyšší třídy

Ve střední třídě bývá fotoaparát tím prvním, na čem se šetří. vivo u novinky V70 Lite 5G, která je nově k dostání i na českém trhu, vsadilo na opačný přístup – hlavní snímač pochází od Sony a svými parametry se blíží spíš dražším telefonům. Zbytek výbavy pak fotografický zážitek jen doplňuje.
Velký snímač Sony a AI, která pomáhá hlavně za tmy
Srdcem fotosestavy je 50MPx snímač Sony IMX882 o velikosti 1/1,95″ se světelností f/1,79 – tedy s parametry, které do zvětšené plochy zachytí víc světla a pomáhají potlačit šum i za horších podmínek. Nabízí i 2× bezeztrátový zoom, který na rozdíl od běžného digitálního přiblížení zachovává ostrost a přirozený detail obličeje, což se hodí u portrétů i snímků z cest. Doplňuje jej 8MPx ultraširokoúhlý objektiv se 120° záběrem a 32MPx selfie kamera v průstřelu displeje, oba zadní fotoaparáty navíc mohou využít kruhové přisvětlení Aura Light.
Samotný hardware je ale jen polovina příběhu. Kvalitu snímků dál zvedají softwarové nástroje vivo – funkce AI Master Aura Light Portrait kombinuje hlavní snímač, přisvětlení Aura Light a portrétní algoritmy tak, aby portréty ve slabém světle vypadaly jasněji a přirozeněji. O noční fotografie se stará algoritmus Super Night spolu s redukcí šumu, jejichž úkolem je udržet snímky ostré a bez zrnění i tam, kde by menší snímač znatelně bojoval.
Video, kreativní režimy a zbytek výbavy
Video ve 4K zvládá přední i zadní fotoaparát, což u telefonu této třídy není samozřejmost. K dispozici jsou i kreativní nástroje jako Film Camera Mode nebo Retro Filter pro osobitější záběry a funkce AI UHD a AI Erase, které pomohou snímek dodatečně vylepšit nebo z něj odstranit rušivé prvky přímo v telefonu.
Fotoaparát doplňuje 6,77palcový AMOLED displej s rozlišením FHD+, 120Hz frekvencí a jasem až 3 000 nitů, baterie BlueVolt s kapacitou 6 500 mAh a 90W nabíjení FlashCharge, se kterým se telefon dobije z 1 na 100 % zhruba za 52 minut. O výkon se stará osmijádrová platforma MediaTek Dimensity 7400-Turbo, telefon se na českém trhu prodává v konfiguraci 6 GB RAM a 256 GB úložiště, běží na nadstavbě Funtouch OS 16 nad Androidem 16 a nabízí odolnost IP65.
Cena a dostupnost
vivo V70 Lite 5G je na českém trhu k dispozici od začátku července s doporučenou cenou 10 999 Kč. U vybraných prodejců ale do konce července platí sleva 2 000 Kč, se kterou telefon vyjde na 8 999 Kč. Na výběr je v černé a během srpna přibyde i modrá varianta.