vivo V70 Lite 5G schovává obří baterii v nečekaně tenkém těle

Velká baterie obvykle znamená tlustší a těžší telefon. U novinky střední třídy V70 Lite 5G se ale vivo pokusilo tenhle kompromis obejít – do útlého těla dostalo baterii s kapacitou 6 500 mAh. Telefon je na českém trhu k dostání i s aktuální slevou za 8 999 Kč.
Kapacita, která nešla na úkor tloušťky
Klíčem je baterie BlueVolt, kterou vivo nasazuje napříč svým portfoliem a která umí dostat vysokou kapacitu do štíhlejšího prostoru. Výsledkem je telefon, který hmotností 194 g a profilem 7,6 mm nijak nevybočuje z běžného průměru, energetickou rezervou ale míří mnohem výš. V praxi to znamená den plný navigace, streamování, focení a hovorů bez hledání zásuvky – a u méně náročných uživatelů klidně i dva.
Rychlé nabíjení a výhled na pět let
Velká kapacita sama o sobě nestačí, pokud dobíjení trvá věčnost. V70 Lite 5G proto podporuje 90W FlashCharge, se kterým se z 1 na 100 % dostane zhruba za 52 minut – i krátká pauza před odchodem tak dodá energii na zbytek dne. Při delším hraní se navíc zapojuje funkce Bypass Charging, která napájí systém přímo a omezuje zahřívání během nabíjení. vivo zároveň cílí na dlouhodobou kondici článku: ve výchozím nastavení počítá s nejméně 1 600 nabíjecími cykly, což odpovídá zhruba pětiletému zdraví baterie.
Efektivita, díky které baterie vydrží nabitá
Na výdrži se podepisuje i to, co energii spotřebovává. Osmijádrová platforma MediaTek Dimensity 7400-Turbo, vyrobená 4nm procesem, sází vedle výkonu i na úspornost, hráčům navíc pomáhá režim Ultra Game Mode spolu s chladicím systémem Smart Cooling. Displej o úhlopříčce 6,77″ staví na AMOLED panelu s rozlišením FHD+, 120Hz frekvencí a jasem až 3 000 nitů, tedy na technologii, která na rozdíl od LCD nepodsvěcuje celou plochu naráz.
Zbytek výbavy pak jen doplňuje celkový obrázek: hlavní fotoaparát využívá 50MPx snímač Sony IMX882 s 2× bezeztrátovým zoomem, k dispozici je i 8MPx ultraširokoúhlý objektiv a 32MPx selfie kamera. Telefon zvládá odolnost IP65, o zvuk se starají stereo reproduktory a běží na nadstavbě Funtouch OS 16 nad Androidem 16.
Cena a dostupnost
vivo V70 Lite 5G je na českém trhu k dispozici od začátku července ve verzi 6 GB / 256 GB s doporučenou cenou 10 999 Kč. U vybraných prodejců ale do konce července platí sleva 2 000 Kč, se kterou telefon vyjde na 8 999 Kč. Na výběr je v černé a během srpna přibyde i modrá varianta.