V T.S.BOHEMIA vrcholí velká letní akce. Na slevy až 55 % máte poslední den

Komerční sdělení: Pokud jste během července odkládali nákup nové elektroniky, domácích spotřebičů nebo vybavení do domácnosti s tím, že času je ještě dost, teď už opravdu není na co čekat. Velká letní akce TSB DNY v TS BOHEMIA totiž končí už 31. července, což znamená, že právě teď je poslední příležitost využít slevové kupony a ušetřit až 55 % na tisících produktů napříč desítkami kategorií.
V rámci akce můžete vybírat ze široké nabídky televizorů, notebooků, monitorů, chytrých telefonů, příslušenství, domácích spotřebičů, vybavení do dílny i zahrady nebo například produktů pro cyklistiku. Slevy se vztahují na známé značky jako Samsung, LG, TCL, Philips, Logitech, JBL, TP-Link, Bosch, LEGO, Haier, Hisense, Whirlpool, Roborock, Tefal, Lauben, Endorfy a desítky dalších. Stačí si u vybraného produktu aktivovat příslušný slevový kód a cena se okamžitě sníží. U části nabídky navíc získáte i dopravu zdarma.
Výše slev se liší podle jednotlivých výrobců. Například u vybraných produktů Samsung lze ušetřit až 42 %, LG nabízí slevy až 46 %, Haier až 48 %, Lamax nebo Lauben až 50 % a rekordmanem celé akce jsou produkty MMR se slevou až 55 %. Zajímavé nabídky ale najdete i u síťových prvků TP-Link, příslušenství Logitech, reproduktorů Bose nebo chytré domácnosti Ezviz.
Pokud tedy plánujete pořízení nové elektroniky nebo vybavení do domácnosti, je právě dnešek ideální příležitostí. Po půlnoci totiž akce definitivně skončí a většina slevových kuponů přestane platit. Vyplatí se proto nabídku projít co nejdříve a případný nákup zbytečně neodkládat.