YouTube odstranil 16 obrovských AI kanálů, dohromady měly 4,7 miliardy zhlédnutí

YouTube výrazně přitvrdil v boji proti obsahu, který internet v posledních měsících označuje jako „AI slop“. Platforma podle dostupných informací odstranila 16 velkých kanálů vytvářejících masově produkovaná videa pomocí umělé inteligence. Dohromady měly přes 35 milionů odběratelů a jejich videa nasbírala více než 4,7 miliardy zhlédnutí.
Nejde o zákaz umělé inteligence
Na první pohled by se mohlo zdát, že YouTube začal bojovat proti videím vytvořeným pomocí AI. Ve skutečnosti je situace mnohem složitější. Google opakovaně zdůrazňuje, že umělá inteligence sama o sobě není problém. Tvůrci ji mohou dál využívat při psaní scénářů, střihu, dabingu nebo tvorbě grafiky.
Terčem nových opatření jsou především kanály, které bez větší lidské práce chrlí obrovské množství téměř totožných videí. Typicky jde o obsah složený z automaticky vytvořeného scénáře, syntetického hlasu a opakovaně používaných obrázků nebo videoklipů. Takový obsah podle YouTube nepřináší divákům žádnou skutečnou hodnotu.
Na druhou stranu je otázkou, zda přináší nebo nepřínaší hodnotu, když mají tyto kanály dohromady 4,7 miliardy zhlednutí. Je pak čistě subjektivní názor, zda videa pro lidi, kteří je takto masivně sledovali mají hodnotu nebo nemají. Navíc o tom, že nejde o náhodná zhlednutí, která vznikla jen tím, že je doporučil algoritmus svědčí i fakt, že tyto kanály mají dohromady 35 milionů odběratelů, což také není zrovna malé číslo a lidé, kteří kanály začaly odebírat dobře věděli, jaký obsah produkují.
4,7 miliardy zhlédnutí zmizely
Právě podobné kanály se staly cílem největšího zásahu svého druhu. Celkem bylo odstraněno 16 významných účtů, které dohromady získaly více než 35 milionů odběratelů a přes 4,7 miliardy zhlédnutí. Některé z nich podle odhadů vydělávaly na reklamě miliony dolarů ročně.
YouTube se k jednotlivým kanálům veřejně podrobně nevyjadřuje, ale dlouhodobě upozorňuje, že platforma není určena pro automaticky vyráběný obsah postavený pouze na kvantitě.
Změny se netýkají jen několika desítek odstraněných kanálů. YouTube zároveň zpřesnil podmínky programu YouTube Partner Program a jasněji definoval, jaký obsah považuje za neautentický. Vedle masově produkovaných videí se zaměřuje také na manipulativní obsah nebo videa využívající AI podobizny lidí při citlivých tématech, jako jsou finance, zdraví nebo právo. To znamená, že i kanály využívající umělou inteligenci mohou o monetizaci přijít, pokud jejich obsah nebude dostatečně originální nebo bude působit jako sériově vyráběný.
AI na YouTube nekončí
Pro běžné tvůrce ale nejde o důvod k panice. YouTube opakovaně potvrzuje, že používání umělé inteligence zůstává zcela v pořádku, pokud autor přidává vlastní nápady, komentář, zkušenosti nebo jinou tvůrčí hodnotu. AI se tak stává pouze nástrojem, nikoli náhradou skutečné tvorby.
Právě tím chce platforma odlišit kvalitní videa od stále rostoucího množství automaticky generovaného obsahu, který v posledních měsících zaplavil internet. Zdá se, že období, kdy bylo možné budovat milionové kanály pouze pomocí několika AI nástrojů, se pomalu chýlí ke konci.