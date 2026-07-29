Apple Watch a AirPods jako dvojice, která vás zaručeně udrží v pohybu celé léto

Komerční sdělení: Nemusíš byť maratónec. Možno len rád chodíš na prechádzky. Beháš. Jazdíš na bicykli. Cvičíš jogu. Tancuješ. Alebo počas dovolenky skúšaš nové športy. Apple Watch aj AirPods sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili práve tomu, čo baví teba. Keď fungujú spolu, vytvárajú prirodzený ekosystém, v ktorom sa môžeš naplno sústrediť na pohyb, hudbu aj svoje ciele. Jednoducho sú stvorení jeden pre druhého.
Trénuj inteligentnejšie
Každý pohyb sa počíta. Či už si ideš po nový osobný rekord alebo si chceš po práci len vyčistiť hlavu, Apple Watch ti pomôžu sledovať tvoje pokroky a motivujú ťa pokračovať.
Vyber si z množstva športových aktivít, nastav si cieľ podľa času, vzdialenosti alebo tempa a všetko dôležité sleduj priamo na zápästí. Na tréning sa tak môžeš sústrediť naplno, bez neustáleho kontrolovania telefónu.
Ak premýšľaš nad novým modelom, svoje súčasné Apple Watch môžeš priniesť na výkup. Ich hodnota spolu s bonusom 30 € môže výrazne znížiť cenu nových hodiniek. Apple Watch Series 11 tak môžeš získať už od 8 € mesačne.
AirPods a Apple Watch. Dokonalé súznenie.Čo robí tréning ešte príjemnejším? Hudba, podcast alebo telefonát bez toho, aby si musel siahať po iPhone.
S Apple Watch môžeš prehrávanie ovládať priamo zo zápästia a AirPods sa postarajú o kvalitný zvuk počas celej aktivity. Keď sa tieto zariadenia spoja, fungujú úplne prirodzene.
Vyber si AirPods pre svoj štýl
Každý používa slúchadlá trochu inak. Niekto ich nosí hlavne na šport, iný cestou do práce, pri telefonovaní alebo pri sledovaní filmov doma. Preto si v rodine AirPods vyberie naozaj každý.
AirPods 4 ponúkajú pohodlné každodenné nosenie a priestorový zvuk. Ak často cestuješ alebo pracuješ v ruchu, môžeš siahnuť po AirPods 4 s aktívnym potláčaním hluku. Náročnejších používateľov potešia AirPods Pro 3 s ešte účinnejším potláčaním hluku a novými funkciami pre zdravie či šport. A ak hľadáš maximálny zvukový zážitok pri hudbe alebo filmoch, AirPods Max prinášajú špičkový zvuk v pohodlnom vyhotovení cez uši.
V iStores teraz získaš AirPods už od 129 € alebo od 12 € mesačne.
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