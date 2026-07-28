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EVOLVEO uvádí na trh nový CPU chladič QuietCool7 s digitálním displejem

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J. FilipJiří Filip
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Značka EVOLVEO rozšiřuje svou nabídku počítačových komponentů o výkonný vzduchový chladič procesoru EVOLVEO QuietCool7 v elegantním černém provedení. Tento nový model je navržen tak, aby poskytoval vysoký chladicí výkon i při náročném zatížení a zároveň nabízel moderní estetický prvek v podobě integrovaného digitálního displeje.

Dominantním prvkem chladiče je šest šestimilimetrových měděných teplovodivých trubic (heatpipe), které využívají technologii přímého dotyku s procesorem. Tato konstrukce zajišťuje efektivní a rychlý odvod tepla z procesoru do masivního hliníkového žebrování. Chlazení je doplněno o tichý 120mm ventilátor s PWM regulací, díky které si základní deska sama upravuje otáčky podle aktuální teploty a zatížení systému.

Novinka zaujme také svým designem. Na horním krytu chladiče se nachází přehledný digitální displej, který v reálném čase zobrazuje klíčové provozní parametry systému, jako je teplota nebo vytížení procesoru. Černé provedení pasivního chladiče i ventilátoru umožňuje snadné sladění s většinou moderních počítačových skříní.

EVOLVEO QuietCool7 vyznačuje širokou kompatibilitou s aktuálními i staršími paticemi procesorů od společností Intel i AMD, včetně nejnovějších platforem. Součástí balení je kompletní montážní sada pro obě platformy a teplovodivá pasta pro zajištění optimálního přenosu tepla.

Dostupnost a cena Chladič EVOLVEO QuietCool7 je již k dispozici v síti vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu značky EVOLVEO. Doporučená koncová cena je 999 Kč včetně DPH.

Chladič lze zakoupit zde

Specifikace:

  • Kompatibilní s CPU sockety AMD AM4/AM5
  • Kompatibilní s CPU sockety Intel 115x/1200/1366/1700/1851
  • Vysoce efektivní kombinace aktivního a pasivního chlazení ideální pro:
    • High-end PC sestavy
    • Přetaktované sestavy
    • 3D rendering
    • Streaming
  • Max. TDP (Thermal Design Power): 240 W (uchladí CPU s až 240 W tepla – Intel Core i7/i9, Ryzen 9 atp.)
  • 1x 120 mm ventilátor s automatickou regulací otáček v rozsahu 800-2200 RPM:
    • Nízké otáčky při nižsím zatížení CPU pro tichý provoz
    • Vysoké otáčky při vysokém zatížení CPU pro maximální výkon
  • Možnost doinstalování druhého ventilátoru pomocí extra dodávaných montážních spon
  • 6x poniklovaný heatpipe (průměr 6 mm)
  • Podsvícení ARGB s plnou podporou všech barevných režimů výrobců základních desek
  • HDB (Hydraulic Dynamic Bearing) ložisko
  • Tichý provoz ventilátoru (hlučnost 31.67 dB)
  • Software EVOLVEO QuietCool ke stažení zdarma na webu EVOLVEO
  • DualSync ARGB podsvícení:
    • Podsvícený ventilátor
    • Podsvícený efektní proužek displeje
  • Synchronizace podsvícení proužku displeje s podsvícením ventilátoru
  • LCD displej s ukazatelem teploty procesoru a rychlosti otáček ventilátoru
  • Animovaný emoji na displeji měnící grafiku dle teploty procesoru:
    • 0-50° = zelená
    • 51-70° = oranžová
    • >71° = červená
  • Výhody HDB ložiska:
    • Tichý provoz
    • Delší životnost
    • Plynulejší chod
    • Stabilnější otáčky
  • Výhody poniklovaných heatpipes:
    • Ochrana proti oxidaci
    • Vyšší povrchová tvrdost niklu oproti mědi eliminující riziko poškození při motáži
    • Designový soulad s modernímí komponenty
  • Měděná základna s výhodami oproti hliníkovým:
    • Vysoká tepelná vodivost
    • Rychlejší reakce na teplotní změny
    • Rovnoměrnější přenos do heatpipes oproti hliníkovým základnám
  • Hustě žebrovaný pasiv s unikátní strukturou žeber:
    • Počet žeber: 50
    • Zesílená tloušťka pro lepší odvod tepla (0,35 mm)
    • Vylepšený airflow
    • Optimalizovaná pro vysoký průtok vzduchu
  • Dodávaný SW umožňuje monitorovat:
    • Teplotu procesoru
    • Využití procesoru (%)
    • Spotřebu procesoru (W)
    • Takt procesoru (MHz)
    • Napětí procesoru (V)
    • Otáčky CPU ventilátoru (RPM)
    • Teplotu grafické karty (°C)
    • Využití grafické karty (%)
    • Spotřeba grafické karty (W)
    • Takt grafické karty (MHz)
    • Využití operační paměti RAM (%)
    • Souhrnná rychlost všech ventilátorů v PC (RPM)
  • Originál teplovodivá pasta EVOLEO součástí balení
  • Jednoduchá instalace díky unifikovaným montážním modulům shodným pro Itel i AMD
  • Zdvojené gumové bumpery v rozích ventilátoru pro eliminaci přenosu vibrací do ostatních komponent a skříně
  • Kompaktní rozměry chladiče umožňující montáž i do menších skříní (Mini Tower)
  • Průtok vzduchu: 75.48 CFM ± 10%
  • Napájení: 4-pin PWM (50 cm)
  • Kabel pro zapojení displeje: interní 9-pin USB 2.0 (50 cm)
  • Kabel pro připojení ARGB: 3-pin 5 V (50 cm)
  • Rozměry (š × h × v): 120 × 90 × 158 mm
  • Hmotnost: 770 g
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