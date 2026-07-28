EVOLVEO uvádí na trh nový CPU chladič QuietCool7 s digitálním displejem

Značka EVOLVEO rozšiřuje svou nabídku počítačových komponentů o výkonný vzduchový chladič procesoru EVOLVEO QuietCool7 v elegantním černém provedení. Tento nový model je navržen tak, aby poskytoval vysoký chladicí výkon i při náročném zatížení a zároveň nabízel moderní estetický prvek v podobě integrovaného digitálního displeje.
Dominantním prvkem chladiče je šest šestimilimetrových měděných teplovodivých trubic (heatpipe), které využívají technologii přímého dotyku s procesorem. Tato konstrukce zajišťuje efektivní a rychlý odvod tepla z procesoru do masivního hliníkového žebrování. Chlazení je doplněno o tichý 120mm ventilátor s PWM regulací, díky které si základní deska sama upravuje otáčky podle aktuální teploty a zatížení systému.
Novinka zaujme také svým designem. Na horním krytu chladiče se nachází přehledný digitální displej, který v reálném čase zobrazuje klíčové provozní parametry systému, jako je teplota nebo vytížení procesoru. Černé provedení pasivního chladiče i ventilátoru umožňuje snadné sladění s většinou moderních počítačových skříní.
EVOLVEO QuietCool7 vyznačuje širokou kompatibilitou s aktuálními i staršími paticemi procesorů od společností Intel i AMD, včetně nejnovějších platforem. Součástí balení je kompletní montážní sada pro obě platformy a teplovodivá pasta pro zajištění optimálního přenosu tepla.
Dostupnost a cena Chladič EVOLVEO QuietCool7 je již k dispozici v síti vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu značky EVOLVEO. Doporučená koncová cena je 999 Kč včetně DPH.
Specifikace:
- Kompatibilní s CPU sockety AMD AM4/AM5
- Kompatibilní s CPU sockety Intel 115x/1200/1366/1700/1851
- Vysoce efektivní kombinace aktivního a pasivního chlazení ideální pro:
- High-end PC sestavy
- Přetaktované sestavy
- 3D rendering
- Streaming
- Max. TDP (Thermal Design Power): 240 W (uchladí CPU s až 240 W tepla – Intel Core i7/i9, Ryzen 9 atp.)
- 1x 120 mm ventilátor s automatickou regulací otáček v rozsahu 800-2200 RPM:
- Nízké otáčky při nižsím zatížení CPU pro tichý provoz
- Vysoké otáčky při vysokém zatížení CPU pro maximální výkon
- Možnost doinstalování druhého ventilátoru pomocí extra dodávaných montážních spon
- 6x poniklovaný heatpipe (průměr 6 mm)
- Podsvícení ARGB s plnou podporou všech barevných režimů výrobců základních desek
- HDB (Hydraulic Dynamic Bearing) ložisko
- Tichý provoz ventilátoru (hlučnost 31.67 dB)
- Software EVOLVEO QuietCool ke stažení zdarma na webu EVOLVEO
- DualSync ARGB podsvícení:
- Podsvícený ventilátor
- Podsvícený efektní proužek displeje
- Synchronizace podsvícení proužku displeje s podsvícením ventilátoru
- LCD displej s ukazatelem teploty procesoru a rychlosti otáček ventilátoru
- Animovaný emoji na displeji měnící grafiku dle teploty procesoru:
- 0-50° = zelená
- 51-70° = oranžová
- >71° = červená
- Výhody HDB ložiska:
- Tichý provoz
- Delší životnost
- Plynulejší chod
- Stabilnější otáčky
- Výhody poniklovaných heatpipes:
- Ochrana proti oxidaci
- Vyšší povrchová tvrdost niklu oproti mědi eliminující riziko poškození při motáži
- Designový soulad s modernímí komponenty
- Měděná základna s výhodami oproti hliníkovým:
- Vysoká tepelná vodivost
- Rychlejší reakce na teplotní změny
- Rovnoměrnější přenos do heatpipes oproti hliníkovým základnám
- Hustě žebrovaný pasiv s unikátní strukturou žeber:
- Počet žeber: 50
- Zesílená tloušťka pro lepší odvod tepla (0,35 mm)
- Vylepšený airflow
- Optimalizovaná pro vysoký průtok vzduchu
- Dodávaný SW umožňuje monitorovat:
- Teplotu procesoru
- Využití procesoru (%)
- Spotřebu procesoru (W)
- Takt procesoru (MHz)
- Napětí procesoru (V)
- Otáčky CPU ventilátoru (RPM)
- Teplotu grafické karty (°C)
- Využití grafické karty (%)
- Spotřeba grafické karty (W)
- Takt grafické karty (MHz)
- Využití operační paměti RAM (%)
- Souhrnná rychlost všech ventilátorů v PC (RPM)
- Originál teplovodivá pasta EVOLEO součástí balení
- Jednoduchá instalace díky unifikovaným montážním modulům shodným pro Itel i AMD
- Zdvojené gumové bumpery v rozích ventilátoru pro eliminaci přenosu vibrací do ostatních komponent a skříně
- Kompaktní rozměry chladiče umožňující montáž i do menších skříní (Mini Tower)
- Průtok vzduchu: 75.48 CFM ± 10%
- Napájení: 4-pin PWM (50 cm)
- Kabel pro zapojení displeje: interní 9-pin USB 2.0 (50 cm)
- Kabel pro připojení ARGB: 3-pin 5 V (50 cm)
- Rozměry (š × h × v): 120 × 90 × 158 mm
- Hmotnost: 770 g
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