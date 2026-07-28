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Chcete proniknout do světa umělé inteligence? Tento kurz je zdarma a získáte i certifikát

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Umělá inteligence dnes mění prakticky každé odvětví a stále více zaměstnavatelů očekává alespoň základní znalosti této oblasti. Pokud jste se chtěli do AI pustit, ale nevěděli jste, kde začít, může být ideální volbou bezplatný kurz Elements of AI – Introduction to AI, za kterým stojí University of Helsinki a vzdělávací společnost MinnaLearn. Kurz je dostupný online, je zcela zdarma a po jeho úspěšném dokončení získáte také digitální certifikát, který můžete přidat například na LinkedIn nebo do svého životopisu.

Co vás kurz naučí?

Elements of AI je navržen tak, aby mu porozuměli i lidé bez technického vzdělání. Nemusíte umět programovat ani mít zkušenosti s matematikou. Kurz vysvětluje fungování umělé inteligence srozumitelným jazykem a zaměřuje se především na praktické využití AI v běžném životě.

Během studia se seznámíte například s těmito tématy:

  • co je umělá inteligence a jak funguje,
  • strojové učení a neuronové sítě,
  • jak AI přijímá rozhodnutí,
  • možnosti i limity dnešních AI systémů,
  • etické otázky spojené s rozvojem umělé inteligence.

Největší výhodou je flexibilita

Celý kurz probíhá online a vlastním tempem. Nemusíte dodržovat žádný pevný rozvrh ani termíny. Stačí počítač nebo tablet s připojením k internetu a můžete studovat kdykoliv vám to vyhovuje. To z něj dělá ideální příležitost například během letních prázdnin, dovolené nebo ve chvíli, kdy si chcete rozšířit znalosti vedle zaměstnání či školy.

Co získáte po dokončení?

  • Přístup ke kompletním studijním materiálům zdarma
  • Studium vlastním tempem
  • Digitální certifikát o absolvování
  • Základní přehled o fungování moderní umělé inteligence
  • Znalosti využitelné při práci i studiu

Právě v tom spočívá jeho největší výhoda. Kurz není určen pouze programátorům. Přihlásit se může prakticky kdokoliv bez ohledu na věk, vzdělání nebo profesi. Hodí se studentům, zaměstnancům, podnikatelům i lidem, kteří chtějí pochopit technologie, o nichž se dnes mluví prakticky každý den.

Znalost základů umělé inteligence se během několika let může stát podobně důležitou jako práce s kancelářskými programy nebo internetem. Bezplatný kurz Elements of AI představuje jeden z nejjednodušších způsobů, jak s tímto světem začít. Nejenže získáte nové znalosti, ale po dokončení také certifikát, který může být zajímavým doplněním vašeho profesního profilu.

Elements of AI – Introduction to AI můžete absolvovat přímo zde.

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