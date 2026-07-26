Recenze TrueLife NannyCam R3 Smart – Chytrá dětská chůvička za pár korun, která vám dokáže usnadnit život

Klasické dětské chůvičky už dávno nejsou jen o přenosu zvuku. Moderní modely zvládnou sledovat obraz ve vysokém rozlišení, upozornit na pohyb nebo pláč, komunikovat s dítětem na dálku a díky připojení k internetu umožní rodičům kontrolovat dění v dětském pokoji prakticky odkudkoliv. Přesně do této kategorie patří také TrueLife NannyCam R3 Smart, která láká na širokou nabídku funkcí při stále velmi dostupné ceně. My po ní nedávno sáhli, abychom se mohli od spící dcerky vzdálit třeba večer v klidu na zahradu nebo terasu a protože už tedy máme s chůvičkou několikatýdenní zkušenosti, myslím si, že není od věci se o ně podělit i s vámi.
Technické specifikace
TrueLife NannyCam R3 Smart je chytrá Wi-Fi dětská chůvička vybavená otočnou Full HD kamerou, kterou lze na dálku ovládat horizontálně i vertikálně. Díky připojení přes Wi-Fi není omezena dosahem klasické rodičovské jednotky a obraz z kamery lze sledovat odkudkoliv prostřednictvím mobilní aplikace TrueLife Smart.
Výbava je na svou cenovou kategorii velmi bohatá. Kamera nabízí detekci pohybu, zvuku i teploty v místnosti a při zaznamenání některé z událostí odešle upozornění přímo do telefonu. Samozřejmostí je automatické noční vidění, obousměrná komunikace nebo možnost přehrávání pěti ukolébavek a zvuku tlukotu srdce pro uklidnění dítěte.
Veškeré záznamy lze ukládat na microSD kartu, přičemž zařízení podporuje nepřetržité nahrávání v režimu 24/7. Prostřednictvím aplikace lze navíc pořizovat fotografie nebo videa a sdílet přístup ke kameře s dalšími členy rodiny. Výrobce myslí také na bezpečnost a využívá vícevrstvé zabezpečení včetně šifrování AES. Za zmínku stojí i kompaktní rozměry 8,7 × 11,8 × 8,7 centimetru a hmotnost pouhých 200 gramů, díky čemuž kameru snadno umístíte na polici, komodu nebo ji pomocí přiloženého příslušenství připevníte na zeď.
Zpracování a design
TrueLife se u modelu NannyCam R3 Smart vydal cestou jednoduchého a nenápadného designu. Bílé provedení působí čistě a moderně, takže kamera nijak neruší vzhled interiéru. Díky kompaktním rozměrům navíc nezabere téměř žádné místo.
Samotné zpracování působí docela kvalitním dojmem. Konstrukce je pevná, otočný mechanismus kamery pracuje plynule a tiše a celý produkt budí dojem zařízení, které je připravené na každodenní provoz. Praktické je také řešení objektivu, jenž díky možnosti otáčení pokryje prakticky celý pokoj bez nutnosti kameru přemisťovat.
Velkou předností je mobilní aplikace TrueLife Smart, která slouží jako centrální ovládací centrum. Přes ni lze kameru otáčet, sledovat živý přenos, upravovat citlivost detekce, přehrávat ukolébavky nebo pořizovat fotografie a videa. Výhodou je rovněž možnost sdílet přístup s dalšími členy domácnosti, takže mohou mít přehled o dítěti oba rodiče nebo například prarodiče.
Potěší také funkce automatického nočního vidění, která se aktivuje bez zásahu uživatele, nebo obousměrný přenos zvuku umožňující dítě uklidnit vlastním hlasem i v případě, že zrovna nejste ve stejné místnosti. Ve spojení s detekcí pohybu, zvuku a teploty tak vzniká velmi komplexní řešení, které nabízí podstatně více než klasické audio chůvičky.
Testování
Když jsme videochůvičku pořizovali, měli jsme vlastně jen relativně málo požadavků. Protože v létě trávíme opravdu dost času za domem na zahradě, potřebovali jsme hlavně to, aby bylo možné sledovat spolehlivě obraz z chůvičky i z větší dálky, samozřejmě pak v nějaké rozumné kvalitě a vzhledem k tomu, že naše dítko začíná pořádně putovat po postýlce, i s možností vzdáleného otáčení kamerky. Funkce typu rozpoznání pohybu či zvuku pak už byly vítaným bonusem navíc. Právě vzhledem k tomu, že naše požadavky nebyly nějak přehnaně vysoké, se mi logicky nechtělo za chůvičku zbytečně moc utrácet.
Chůvičky TrueLife mě při hledání vhodného kousku zaujaly víceméně hned vzhledem ke svému příjemnému poměru cena – výkon v kombinaci s velmi slušnými uživatelskými recenzemi. Na první dobrou jsem však popravdě sáhl po vyšším modelu, konkrétně pak NannyCam R5, který je designově dost podobná R3, ale nefunguje na WIFi, nýbrž na vlastní rádiové frekvenci, jenž mu má dle výrobce poskytnout dosah až 300 metrů. Háček je však v tom, že to ani zdaleka chůvička nesplňuje. Jasně, nepočítal jsem s tím, že když ji zavřu v domě, budu moci ujít více než čtvrt kilometru městem a na rodičovské jednotce s displejem uvidím, jak naše malá spí, ale docela mě zarazilo, že se mi signál ztratil třeba už po 20 metrech na zahradě.
Právě z toho důvodu jsem model R5 docela naštvaně vrátil a sáhl po levnějším modelu R3, který komunikuje přes WiFi a je bez rodičovské jednotky, kterou tedy logicky supluje váš mobil. A dobře jsem udělal. Obraz chůvičky je jak ve dne, tak i ve tmě večer či v noci opravdu kvalitní, video běží stabilně a díky tomu, že je vše přes WiFi, se můžete na to, jak vaše dítko spí, podívat klidně z druhého konce světa. Jasně, můžeme se zde bavit o bezpečnosti a tak podobně, ale pro mě osobně je teď zkrátka důležitější, že celé řešení funguje tak, jak potřebuji, než řešit, zda video neběží někudy, kudy by úplně potenciálně nemělo, ať to možná leckoho z vás popudí.
Doprovodná aplikace, přes kterou se chůvička ovládá a potažmo přes kterou se sleduje záznam z kamery je přehledná, přeložená a dokáže s ní tedy pracovat naprosto kdokoliv. Fajn je i to, že se ke kamerce může v jednu chvíli připojit více lidí, takže není problém třeba to, když má video puštěné manželka na telefonu na zahradě a já si jej zapnu na svém telefonu ve sprše, abych malou taky viděl a mohl za ní kdyžtak doběhnout trochu dřív vzhledem k tomu, že máme koupelnu přeci jen blíž než zahradu.
Fotogalerie
Docela se mi zamlouvají i funkce pro detekci zvuku a pohybu. První by sice mohla být trošičku citlivější, nicméně obě fungují ve výsledku spolehlivě a dokáží vás notifikací upozornit na to, že se vaše dítě rozplakalo, potažmo začalo nějak víc hýbat a je tedy minimálně fajn mrknout na kamerku, co se v postýlce děje. Aplikace navíc umožňuje nastavit v ní různé denní rozvrhy a tak podobně, aby vám chodily notifikace jen tehdy, kdy o to opravdu stojíte, respektive kdy je to potřeba.
Co mě naopak trochu naštvalo, je fakt, že v balení chůvičky není gumový „had“, kterým chůvičku přichytíte k postýlce bez nutnosti vrtání, šroubování a tak podobně. Jedná se totiž přeci jen o docela potřebnou věc, která určitě nebude na výrobu nějak moc drahá. I přesto si ji ale musíte dokoupit a pokud sáhnete po originálu, jsou to další 300 Kč navíc. Neříkám, že to člověka zruinuje, ale vzhledem k tomu, o co se vlastně jedná, mi to zkrátka přijde trošku zvláštní.
Resumé
Chůvičku NannyCam R3 používáme už zhruba měsíc a musím říci, že za tu dobu jsme s ní neměli jediný problém. Když jsem pročítal uživatelské recenze, narážel jsem například na stížnosti ohledně stability připojení, odpojování chůvičky od WiFi a tak podobně, ale s klidným svědomím mohu říci, že nic takového minimálně v našem případě chůvička nedělá. A vzhledem k tomu, že tedy ve výsledku plní vše, co jsme od ní tak nějak chtěli a očekávali a zároveň je cenově příjemná, věřím, že pokud po ní sáhnete, budete s ní spokojeni i vy.