Jak vytvořit chytrou domácnost bez sekání: Tipy na stabilní Wi-Fi a LED zařízení

Chytrá domácnost už dávno není jen výsadou technologických nadšenců. Dnes si totiž můžete během několika minut nainstalovat chytré osvětlení, propojit jej s telefonem nebo hlasovým asistentem a nechat světla rozsvěcet přesně podle vašich potřeb i v případě, že jste v tomto směru úplní začátečníci. Ne vždy však bohužel vše funguje tak hladce, jak výrobci slibují. Světla někdy reagují se zpožděním, automatizace se nespustí nebo se zařízení z aplikace zcela ztratí. Většina lidí přitom automaticky hledá chybu v samotném produktu. Ve skutečnosti ale bývá problém mnohem prozaičtější – na vině může být i domácí síť.
Právě stabilní WiFi pro chytrou domácnost je totiž základem bezproblémového fungování všech propojených zařízení. Bez kvalitního připojení nebude spolehlivě fungovat ani ta nejlepší technika.
Problém často není v chytré domácnosti, ale v síti
Každá moderní domácnost dnes využívá desítky zařízení připojených k internetu. Vedle telefonů, notebooků a televizí přibývají bezpečnostní kamery, chytré zásuvky, termostaty, senzory nebo právě chytré osvětlení. Všechna tato zařízení komunikují přes jednu síť, která musí zvládnout neustálý přenos dat. Je proto klíčové, aby bylo vše kolem routeru v pořádku, jelikož jedině tak mu zajistíte bezproblémovou funkčnost.
Pokud například router nestíhá, je špatně umístěný nebo je signál slabý, projeví se to téměř okamžitě právě problémy s chytrou elektronikou. Světla v takovém případě například reagují se zpožděním, automatizace se spouští pozdě nebo některá zařízení pravidelně ztrácejí spojení. Dobrou zprávou je, že ve většině takových případů není potřeba kupovat nové produkty. Stačí se totiž logicky trochu věnovat optimalizaci domácí sítě a je po problému.
Pokud přemýšlíte, jak zlepšit WiFi signál, zaměřte se především na správné umístění routeru. Ideální je co nejblíže středu domácnosti a mimo uzavřené skříňky nebo místa obklopená kovovými předměty, které šíření signálu výrazně zhoršují.
Ve větších bytech nebo rodinných domech se vyplatí investovat do Mesh Wi-Fi systému. Na rozdíl od klasických repeaterů totiž vytváří jednu souvislou síť, díky níž se zařízení plynule přepínají mezi jednotlivými přístupovými body bez výpadků. Stejně důležité jsou i pravidelné aktualizace firmwaru routeru. Výrobci často vydávají nové verze, které zlepšují stabilitu, výkon i zabezpečení celé sítě.
Mnoho lidí navíc při budování chytré domácnosti zapomíná na jednu důležitou věc – síla signálu není v každé místnosti stejná. Pokud tedy umístíte větší množství zařízení do sklepa, technické místnosti nebo za několik silných železobetonových stěn, nelze očekávat bezchybnou komunikaci. Proto se vyplatí před instalací ověřit pokrytí Wi-Fi v celé domácnosti a případně jej rozšířit.
Chytré osvětlení potřebuje kvalitní připojení
Velkou část dnešních chytrých domácností tvoří právě chytré osvětlení. Ať už jde o LED žárovky, LED pásky nebo stropní svítidla, valná většina z nich spoléhá na spolehlivou komunikaci se sítí. Pokud tedy Wi-Fi není stabilní, projeví se to logicky velmi rychle. Světla se v takovém případě rozsvěcí se zpožděním, nereagují na hlasové povely nebo se z aplikace tváří jako nedostupná. Přitom samotné zařízení může být zcela v pořádku.
Vyplatí se proto vybírat produkty od ověřených výrobců, kteří své produkty dlouhodobě podporují a pravidelně vydávají aktualizace. Ty často řeší nejen nové funkce, ale také stabilitu připojení.
Ne všechno musí běžet přes Wi-Fi
S rostoucím počtem zařízení se nicméně vyplatí přemýšlet také nad tím, jak spolu jednotlivé prvky komunikují. Mnoho moderních produktů dnes využívá technologie jako Zigbee nebo Thread, které výrazně odlehčují domácí Wi-Fi síti a zároveň nabízejí velmi rychlou a spolehlivou komunikaci. Právě kombinace kvalitní Wi-Fi a těchto technologií bývá ideálním řešením pro rozsáhlejší chytré domácnosti.
Zde je ale jedním dechem třeba dodat, že aby vše dávalo co největší smysl, je dobré myslet na komunikační standard chytrých produktů do domácnosti co možná nejdříve kvůli tomu, abyste je v ideálním případě dokázali synchronizovat pod jeden standard hned od začátku a naopak se vyvarovali tomu, že budete mít spoustu produktů, které budou ale každý využívat jiný standard. Osobně bych proto doporučil vybrat si před stavbou chytré domácnosti standard, který budete chtít využívat (či klidně standard + komunikační protokol) a toho se následně u všeho držet. Fajn je nicméně to, že třeba Zigbee či Thread, potažmo aplikaci Tuya a tak podobně podporuje dnes velké množství elektroniky, díky čemuž je výběr relativně jednoduchý.
Základ všeho je kvalitní síť
Co se tedy říci závěrem? Když se chytrá domácnost začne sekat, většina lidí hledá chybu v žárovkách, zásuvkách nebo senzorech. Ve skutečnosti ale bývá nejčastějším viníkem domácí síť. Stabilní WiFi pro chytrou domácnost je proto jednou z nejdůležitějších investic, kterou můžete při budování chytré domácnosti udělat. Pokud si tedy říkáte, jak zlepšit WiFi signál či obecně jak vyřešit problémy s vaší chytrou elektronikou, začněte právě u routeru a pokrytí celé domácnosti. Jakmile bude síť fungovat spolehlivě, poznáte rozdíl prakticky okamžitě. Automatizace poběží bez zpoždění, chytré osvětlení bude reagovat během okamžiku a celá chytrá domácnost začne konečně fungovat tak, jak od ní očekáváte.