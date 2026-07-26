Filmové novinky lákají na Mortal Kombat II, legendární Philadelphii i dojemné životní příběhy

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Seznam
Mortal Kombat II
Šampioni se střetnou v posledním turnaji, aby svrhli tyrana Shao Kahna a zachránili Earthrealm před zkázou.
Philadelphia
Dva soupeřící právníci spojí síly, aby zažalovali prestižní firmu za diskriminaci člověka s AIDS. Jejich odvaha zdolá nejen předsudky, ale i soupeře.
Kapelo, hraj
Po diagnóze leukémie slavný dirigent zjistí, že je adoptovaný, najde ztraceného bratra a přidá se k jeho kapele.
Krátké léto
Osmiletá Katya tráví léto u prarodičů na ruském venkově, zatímco válka v pozadí nenápadně mění životy.
Nejlepší z nejlepších
Ve sportu ovládaném obřími soupeři bojuje malá koza za svůj velký sen.