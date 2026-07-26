Akce DATART nákupy míří do finále. Teď je poslední šance ušetřit až 50 %

Komerční sdělení: Pokud jste si během posledních týdnů říkali, že se na akci DATART nákupy podíváte později, teď už není na co čekat. Oblíbená slevová akce se totiž rychle blíží ke svému konci a možnost pořídit elektroniku se slevami až 50 % skončí už 31. července. Ať už vybíráte nový telefon, televizi, notebook, chytrou domácnost nebo třeba domácí spotřebiče, právě teď je poslední příležitost nakoupit za zvýhodněné ceny.
V rámci akce DATART nákupy najdete slevy napříč desítkami kategorií. Zlevněné jsou mobilní telefony, notebooky, televizory, sluchátka, herní příslušenství, chytrá domácnost, osvětlení, velké i malé domácí spotřebiče, osobní péče, elektromobilita i vybavení pro dům a zahradu. U vybraných produktů lze ušetřit až polovinu běžné ceny.
Nechybí ani oblíbené značky jako Apple, Dyson, Philips, Insta360 nebo další výrobci elektroniky a domácích spotřebičů. Akce se vztahuje také na VIP zákazníky a není potřeba zadávat žádný slevový kód – stačí u vybraného produktu kliknout na možnost „Koupit se slevou“.
Pokud jste tedy nákup nové elektroniky odkládali, teď je ideální chvíle vše dokončit. Akce končí už 31. července 2026 nebo dříve po vyprodání zásob, takže s rozhodnutím se nevyplatí příliš otálet.