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O těchto aplikacích pro iPhone ví málokdo, přesto jsou naprosto fantastické a vy byste je proto měli znát

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Seznam

Scratchcam

Scratchcam patří mezi nejzajímavější fotografické aplikace poslední doby. Nepracuje totiž s klasickou fotografií, ale vytváří originální koláže složené z několika okamžiků. Jakmile prstem odhalujete bílou plochu na displeji, aplikace postupně zachycuje různé momenty z kamery a skládá je do jediného obrázku. Výsledkem jsou neobvyklé fotografie, které připomínají ručně vytvořenou koláž a rozhodně se odlišují od běžných snímků.

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Cheatah: Cheat Meal Tracker

Drastické diety většinou dlouho nevydrží. Cheatah proto sází na trochu jiný přístup. Místo zákazů si jednoduše nastavíte, kolik „prohřešků“ si během týdne dovolíte. Může jít o sladkosti, fast food, alkohol nebo třeba limonády. Každé porušení zaznamenáte jedním klepnutím a aplikace sleduje, zda se vám daří držet stanovený limit. Motivací je především udržení dlouhé série úspěšných týdnů, což bývá překvapivě účinnější než neustálé počítání kalorií.

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Flowton

Správa času nemusí být nudná. Flowton převádí produktivitu do prostředí inspirovaného sci-fi, kde každá soustředěná práce vytváří energii pro virtuální jádra a promarněný čas naopak mizí v černé díře. Aplikace nabízí stopky, časovače, sledování návyků i přehledné statistiky. Díky originálnímu zpracování působí spíš jako hra než klasický plánovač, což může řadě lidí pomoci udržet motivaci.

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SmartGo One

Go patří mezi nejstarší deskové hry světa, ale zároveň i mezi ty nejnáročnější na strategické uvažování. SmartGo One nabízí vše potřebné pro začátečníky i pokročilé hráče. Kromě partií proti umělé inteligenci obsahuje rozsáhlé výukové materiály, analýzu tahů i možnost vracet se ke konkrétním situacím na desce. Pokud jste o této hře zatím jen slyšeli, právě tato aplikace představuje jeden z nejlepších způsobů, jak s ní začít.

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iPhone

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