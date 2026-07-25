Recenze Xtorm NextGen Powerbank 35W – Jedinečná powerbanka, která se stala stálou součástí mého batohu

Powerbanky testuji poměrně často a přiznám se, že většina z nich je si dnes velmi podobná. Dokáží nabídnout dostatečnou kapacitu, rychlé nabíjení, vychytávku typu MagSafe a tím to víceméně zpravidlakončí. Nová Xtorm NextGen Powerbank s kapacitou 20 000 mAh ale přichází s několika detaily, které mi během několikatýdenního používání udělaly opravdu radost. Vedle 35W nabíjení totiž nabízí například přibalený opletený USB-C kabel s úchytkou, přehledný displej a tedy i možnost průběžně sledovat aktuální nabíjecí výkon. Právě díky těmto drobnostem jsem ji po testování vlastně přestal vytahovat z batohu.
Technické specifikace, zpracování a design
Xtorm NextGen Powerbank disponuje kapacitou 20 000 mAh, která bez problémů vystačí na několik nabití telefonu nebo průběžné dobíjení MacBooku Air během cestování. Maximální výkon přes USB-C činí 35 W, což bez problémů stačí nejen pro iPhony či iPady, ale například také právě pro MacBook Neo či Air. K dispozici jsou dva USB-C porty a jeden USB-A port, přičemž podporují výše zmíněné stejné 35W nabíjení. na každém portu Celkem pak lze nabíjet až tři zařízení současně.
Velkou zajímavostí a dle mého i největší vychytávkou celé powerbanky je integrovaný displej. Ten nezobrazuje pouze zbývající kapacitu baterie, ale také aktuální vstupní i výstupní výkon, odhadovaný čas do úplného vybití powerbanky nebo informaci o aktivním rychlém nabíjení. Takto detailní přehled u powerbank rozhodně nebývá samozřejmostí.
Příjemným bonusem je podpora průchozího nabíjení (pass-through), takže lze současně nabíjet samotnou powerbanku i zařízení k ní připojená. Výrobce navíc použil z velké části recyklované materiály a samozřejmostí je i certifikace pro přepravu v letadle.
Xtorm dlouhodobě patří mezi výrobce, kteří si dávají na zpracování záležet, a ani zde tomu není jinak. Powerbanka díky tomu působí velmi robustně, ale zároveň elegantně. Černé matné provedení s pogumovaným tělem nepůsobí lacině, dobře odolává otiskům prstů a celkově je velmi pevné. Přestože powarbanka váží zhruba 346 gramů, v batohu nebo brašně jsem ji prakticky nevnímal a celkově mi přijde jako typ příslušenství, které si ráno přibalíte a večer zjistíte, že jste o něm celý den vlastně nevěděli. Výborně působí také samotný displej. Je krásně čitelný i venku a zobrazuje přesně ty informace, které člověka zajímají.
Testování
Powerbanku jsem během testování používal prakticky každý den. Nejčastěji dobíjela můj iPhone 17 Pro, Apple Watch, AirPods Pro a při delších cestách také MacBook Air M3. A právě kombinace s MacBookem mě překvapila asi nejvíce.
Výkon 35 W samozřejmě není určen pro nejnáročnější MacBooky Pro, ale pro MacBook Air představuje ideální kompromis mezi rychlostí a mobilitou. Notebook bez problémů dobíjel i během běžné práce a nikdy jsem neměl pocit, že by energie ubývala rychleji, než ji powerbanka stíhá dodávat. Stejně dobře fungovalo nabíjení iPhonu. Díky podpoře rychlého nabíjení se telefon dostával na vysoká procenta velmi svižně a během běžného dne jsem nemusel řešit, jestli mi energie vydrží až do večera. Kapacita 20 000mAh pak v případě iPhone 17 Pro stačí na zhruba 4 plná nabití, což mi přijde docela fér.
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Velmi praktická je možnost nabíjet více zařízení najednou. Několikrát jsem měl současně připojený iPhone, Apple Watch i AirPods a powerbanka si s rozdělením výkonu poradila naprosto bez problémů. Oceňuji také to, že displej okamžitě ukazuje, kolik wattů jednotlivá zařízení právě odebírají. Je to sice samozřejmě drobnost, ale člověk má konečně přehled o tom, co se při nabíjení skutečně děje a případně, zda není někde problém, který je třeba řešit. Velkou výhodou je také průchozí nabíjení. Večer jsem jednoduše připojil powerbanku do zásuvky a současně přes ni nabíjel iPhone. Ráno byla nabitá jak powerbanka, tak telefon, aniž bych musel přehazovat kabely.
Příjemně mě překvapilo také zahřívání. Ani při současném nabíjení více zařízení nebyla powerbanka nijak výrazně teplá a po celou dobu působila velmi stabilně. Oproti bezdrátovým powerbankám, které v poslední době testuji především, tedy za mě osobně příjemná změna. Protože zatímco magnetické bezdrátové powerbanky na zahřívání trpí víc než dost, tady je tomu přesně naopak.
Resumé
Xtorm NextGen Powerbank není jen další obyčejná 20 000mAh powerbanka. Ano, nabídne dostatek kapacity i rychlé 35W nabíjení, ale od konkurence ji odlišují hlavně drobnosti, které člověk začne oceňovat až při každodenním používání. Příjemný USB-C kabel, velmi povedený informační displej, možnost sledovat aktuální výkon nebo podpora průchozího nabíjení z ní dělají produkt, který působí promyšleně do posledního detailu.
Po několika týdnech používání se stala pevnou součástí mého batohu a dnes už si cestování bez ní vlastně neumím představit. Pokud hledáte kvalitní powerbanku pro iPhone, iPad, Apple Watch nebo MacBook Air a chcete něco víc než jen obyčejnou „krabičku s baterií“, je Xtorm NextGen Powerbank jednou z nejlepších voleb, které jsem měl v poslední době možnost vyzkoušet.