Recenze ALIGATOR Smart Glasses – Levné chytré brýle, které překvapily víc, než jsem čekal

Chytré brýle jsou jedním z těch produktů, které na první pohled vypadají jako zajímavá hračka, ale člověk si není jistý, jestli mají v běžném životě skutečné využití a upřímně, přesně s tímto pocitem jsem přistupoval i k novým ALIGATOR Smart Glasses. Po zhruba deseti dnech používání ale musím říct, že mě překvapily podstatně více, než jsem původně očekával. Nejsou sice bez kompromisů, ale za cenu 2 499 Kč nabízejí překvapivě zajímavou kombinaci funkcí, které mohou řadě lidí usnadnit každodenní život.
Technické specifikace
ALIGATOR Smart Glasses na první pohled vypadají jako obyčejné dioptrické brýle, ve skutečnosti ale ukrývají poměrně bohatou výbavu. Nechybí 8Mpx fotoaparát se záznamem Full HD videa a stabilizací, dvojice mikrofonů s potlačením okolního hluku ani otevřené reproduktory, díky kterým můžete poslouchat hudbu nebo telefonovat, aniž byste byli odříznuti od okolního světa.
Velkým lákadlem jsou také AI funkce. Brýle zvládají rozpoznávání objektů, hlasového asistenta nebo překlad textu i mluveného slova v reálném čase včetně podpory češtiny. Samozřejmostí je propojení s iPhonem i telefony s Androidem prostřednictvím aplikace HeyCyan, která je kompletně lokalizována do češtiny. Nechybí ani fotochromatická skla s filtrem modrého světla, odolnost IP65 nebo interní paměť o kapacitě 4 GB. Co se týče výdrže, výrobce udává až šest hodin na jedno nabití, což není rozhodně málo.
Zpracování a design
Troufnu si říci, že na první pohled byste pravděpodobně vůbec nepoznali, že se jedná o chytré brýle, což považuji za jednu z jejich největších předností. Nepůsobí totiž futuristicky ani extravagantně a bez problémů zapadnou mezi běžné brýle, které lidé nosí každý den.
Zpracování je na velmi dobré úrovni. Ačkoliv je jejich tělo z plastu, působí pevně, nikde nic nevrže a ani po několika dnech intenzivnějšího používání jsem neměl pocit, že by šlo o nějaký levný plastový doplněk. Přestože jsou v bočních nožkách ukryty všechny důležité technologie včetně baterie, fotoaparátu nebo reproduktorů, nejsou nijak přehnaně těžké. I při několikahodinovém nošení mě netlačily a velmi rychle jsem zapomněl, že mám na sobě něco jiného než klasické brýle. Pochválit musím také přibalené pouzdro, které působí kvalitním dojmem a poskytuje brýlím dobrou ochranu při přenášení.
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Testování
Brýle jsem používal především ve spojení s iPhonem 17 Pro, se kterým se spárovaly během několika okamžiků přesně dle kroků popsaných v doprovodné aplikaci HeyCyan. Ta je přehledná a díky české lokalizaci se v ní zorientuje prakticky každý.
Ovládání brýlí je založeno zejména na využití dvojice tlačítek na nožkách brýlí spolu s bočními dotykovými ploškami, které reagují jak na dotyk, tak i na swajpování třeba pro zesilování a zeslabování zvuku. Na tom by asi nebylo nic až tak překvapivého, kdyby ovšem výrobce nezašel natolik daleko, že jste přes boční plošku schopni probudit iPhone a zaktivovat na něm Siri.
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Brýle nicméně mají i svou vlastní AI asistentku Cyan, která rozumí česky a ovládání brýlí zvládne za vás, pokud jí o to požádáte. Dokáže třeba fotit, ale nemá problém ani s tím, když se jí zeptáte na předpověď počasí nebo jí třeba požádáte o vtip. Odezva sice bývá občas trošičku delší, jelikož chvíli trvá, než asistentka vyhledá potřebné informace, funkčnost je ale i tak opravdu dobrá.
Asi největší překvapení pro mě představovaly reproduktory. Od otevřené konstrukce jsem příliš nečekal, ale výsledný zvuk je překvapivě čistý. Na poslech podcastů nebo hudby při procházce naprosto dostačuje a zároveň stále slyšíte dění kolem sebe, což je velká výhoda například při pohybu po městě nebo při jízdě na kole.
Velmi dobře fungovaly také telefonní hovory. Díky dvojici mikrofonů s potlačením okolního hluku mě druhá strana slyšela bez problémů i venku, kde byl poměrně silný provoz. Hovor přes brýle si člověk zvykne používat překvapivě rychle, protože telefon vůbec nemusí vytahovat z kapsy.
Co se týče fototoaparátu, ten samozřejmě nenahradí kvalitní kameru v moderním iPhonu, ale ani to není jeho cílem. Fotografie pořízené za dobrého světla jsou více než použitelné a Full HD video se stabilizací dokáže zachytit situace, kdy by člověk telefon jednoduše nestihl vytáhnout. Právě možnost zaznamenat svět z vlastního pohledu je za mě osobně něco, co klasický telefon nabídnout nedokáže.
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Velmi zajímavé jsou AI funkce. Překlady do češtiny fungují překvapivě dobře a během testování jsem je několikrát využil při práci s cizojazyčnými videi, kdy je stačí mít jednoduše puštěné před vámi na počítači s tím, že mobilní aplikace, která funguje jako AI mozek brýlí, vše poslouchá, následně překládá a poté posílá hlasový výstup do brýlí, který vy tím pádem slyšíte. Nebavíme se sice vyloženě o real-time překladu, jelikož určitá prodleva mezi vyřčeným slovem v cizím jazyce a tím, až jej slyšíte ve vaší mateřštině, přeci jen je, nicméně i tak se jedná o velmi zajímavou funkci.
Možná ještě víc mě pak zaujalo rozpoznávání objektů. To je narozdíl od překladu zaktivovatelné přímo přes brýle s tím, že funguje jednoduše tak, že vaše brýle vytvoří fotku určité scény a umělá inteligence následně popíše, co na ní je. A to opravdu dopodrobna. Když jsem funkci testoval doma v pracovně, kromě obsahu monitoru mi AI řekla třeba i to, že pracuji pravděpodobně na MacBooku, sedím u bílého stolu, mám kolem sebe řadu předmětů (které konkrétně vyjmenovala) a dokonce na závěr řekla, že pracovna působí určitým dojmem a tak podobně.
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Co se týče výdrže baterie, pohyboval jsem se kolem pěti až šesti hodin běžného používání, což v podstatě odpovídá údajům výrobce. Pokud budete často natáčet video nebo využívat AI funkce, energie samozřejmě ubývá rychleji, ale na běžný pracovní den nebo několikahodinový výlet to většinou postačí.
Pokud bych měl zmínit nějakou drobnost, pak jde spíše o vlastnost otevřených reproduktorů. Ve velmi hlučném prostředí už jejich hlasitost nemusí být vždy dostatečná a klasická sluchátka zde mají logicky navrch. To je ale daň za konstrukci, která vás neizoluje od okolního světa.
Resumé
ALIGATOR Smart Glasses pro mě byly jedním z nejpříjemnějších technologických překvapení poslední doby. Před testováním jsem je bral spíše jako zajímavou hračku, po několika dnech používání jsem ale zjistil, že jde o zařízení, které má v běžném životě své místo.
Pokud hledáte chytré brýle, které vypadají nenápadně, zvládnou pořizovat fotografie a video, umožní pohodlné telefonování, nabídnou AI funkce včetně překladů do češtiny a přitom nestojí desítky tisíc korun, jsou ALIGATOR Smart Glasses rozhodně produktem, který stojí za pozornost. Nejsou dokonalé a nenahradí telefon ani kvalitní bezdrátová sluchátka, ale jako kombinace chytrého asistenta, handsfree a kamery fungují překvapivě dobře. A právě tím si mě během testování získaly.
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