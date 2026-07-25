Chytré osvětlení teď pořídíte levněji. Alza má velké slevy na Philips Hue, WiZ, Meross i další značky

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu přemýšlíte nad tím, že byste svůj domov posunuli o úroveň výš pomocí chytrého osvětlení, právě teď může být ideální příležitost. Alza totiž odstartovala časově omezenou akci zaměřenou na smart světla, ve které zlevnila desítky produktů od oblíbených výrobců. Na své si přijdou jak ti, kteří chtějí jen vyměnit klasickou žárovku za chytrou, tak i uživatelé budující kompletní chytrou domácnost s podporou Apple Home, Google Home nebo Amazon Alexa.
V akci nechybí produkty značek Philips Hue, WiZ, Meross, Yeelight, Retlux, Sonoff, Nordlux nebo Tesla Lighting. Vybrat si můžete z chytrých žárovek, LED pásků, stropních světel, stolních lamp, venkovního osvětlení i chytrých vypínačů. Řada produktů podporuje moderní standard Matter nebo Zigbee, takže jejich integrace do chytré domácnosti je velmi jednoduchá.
Zajímavou volbou pro uživatele Apple Home je například 10metrový LED pásek Meross Smart WiFi LED Strip, který podporuje Apple HomeKit, Siri, Google Assistant i Amazon Alexu. Pokud chcete vytvořit působivé podsvícení televize, zaujme WiZ Sync Box Starter Kit nebo Philips Hue Flux Strip Light. Milovníci designového osvětlení pak mohou sáhnout například po lampách Philips Hue Go, Philips Hue Iris nebo WiZ Hero.
V nabídce ale nechybí ani chytrá stropní světla Yeelight, Retlux nebo Rabalux s možností měnit jas i teplotu světla podle aktuální nálady či denní doby. Pokud navíc využíváte hlasové asistenty, většinu zařízení lze pohodlně ovládat hlasem nebo pomocí mobilní aplikace.
Akce probíhá od 21. července do 3. srpna 2026 a vybrané produkty jsou zvýhodněné zejména pro členy AlzaPlus+, kteří mohou získat slevy až v řádu desítek procent. Vedle nižších cen navíc členství přináší i dopravu zdarma na širokou nabídku zboží. Pokud tedy plánujete modernizaci domácnosti nebo jen chcete dodat interiéru úplně novou atmosféru, aktuální akce na chytré osvětlení rozhodně stojí za pozornost. Kompletní nabídku všech zlevněných produktů najdete na Alze.