Pets Therapy – Desktop Pets vrací na Mac i Windows oblíbené desktopové mazlíčky. Každý den přidá trochu roztomilosti

Pamatujete si na legendární desktopové mazlíčky, kteří před lety pobíhali po obrazovkách počítačů? Tento nápad se nyní vrací v moderním zpracování. Pets Therapy – Desktop Pets je aplikace pro macOS i Windows, která promění běžnou pracovní plochu v živější místo plné roztomilých pixelových společníků.
Nejde přitom jen o jednoduchou dekoraci. Mazlíčci se procházejí mezi okny, odpočívají, jedí, létají nebo vás občas překvapí drobnou animací. Výsledkem je malý digitální společník, který dokáže zpříjemnit každodenní práci a přidat počítači trochu osobnosti. Přesvědčit se můžete sami na následujícím videu.
- Zdarma ke stažení v App Store, MS Store, pro vice info web Pets Therapy web.
Více než 75 pixelových mazlíčků
Jednou z největších předností Pets Therapy – Desktop Pets je široký výběr postaviček. Aplikace nabízí více než 75 různých desktopových mazlíčků – od psů a koček přes kapybaru, pandu, lamu, tučňáka nebo papoušky až po jednorožce a další fantasy tvory.
Každý mazlíček má vlastní animace i chování. Někteří pobíhají po oknech, jiní létají přes monitor nebo si jednoduše lehnou a odpočívají. Díky tomu nepůsobí jako opakující se animace, ale jako malí digitální společníci, kteří dodávají pracovní ploše osobitý charakter.
Nostalgie, která nepřekáží při práci
Přestože může na první pohled působit jako jednoduchá zábava, Pets Therapy – Desktop Pets byla navržena tak, aby nerušila při běžné práci. Mazlíčci se pohybují nenápadně na pozadí a fungují vedle běžně používaných aplikací.
Velkou část kouzla tvoří také ručně kreslený pixel art, který připomíná klasické hry z 90. let. Právě kombinace nostalgického vzhledu a nenápadných animací dělá z aplikace příjemný doplněk pro každého, kdo tráví u počítače několik hodin denně.
Pets Therapy – Desktop Pets je dostupná pro Mac i Windows
Dobrou zprávou je, že Pets Therapy – Desktop Pets není určena pouze uživatelům Macu. Vedle verze pro macOS je dostupná také pro Windows, takže si pixelové desktopové mazlíčky mohou užít uživatelé obou nejrozšířenějších počítačových platforem.
Ať už používáte MacBook, iMac nebo počítač s Windows, aplikace nabízí stejný zážitek – roztomilé animované mazlíčky, kteří oživí pracovní plochu a vytvoří příjemnější prostředí při každodenním používání počítače.
Verzi pro Mac najdete v Mac App Storu, zatímco uživatelé Windows si mohou aplikaci stáhnout z Microsoft Store. Na oficiálních stránkách projektu jsou pak k dispozici ukázky pár mazlíčků, informace o jednotlivých funkcích i další novinky.
Zdarma ke stažení v App Store, MS Store, pro vice info web Pets Therapy web.
Malá aplikace, která vykouzlí úsměv
Ne každá aplikace musí zvyšovat produktivitu nebo šetřit čas. Někdy stačí drobnost, která zpříjemní pracovní prostředí a vykouzlí úsměv během náročného dne.
Pokud máte rádi pixel art, nostalgické desktopové mazlíčky nebo si jen chcete oživit pracovní plochu, Pets Therapy – Desktop Pets rozhodně stojí za vyzkoušení. Ať už používáte Mac nebo Windows, je to jedna z těch aplikací, které si člověk oblíbí dřív, než by čekal.