Návrat legendního trenéra. Čtvrtá série Ted Lasso má být výrazně lepší než ta předchozí

Do premiéry čtvrté řady populárního komediálního seriálu Ted Lasso zbývají pouhé dva týdny. Očekávaný návrat na obrazovky Apple TV+ je naplánován na středu 5. srpna, kdy vyjde úvodní epizoda. Následující díly pak budou vycházet v tradičním týdenním intervalu až do 7. října. Lidé z okolí produkce navíc naznačují, že se fanoušci mohou těšit na návrat k původní vysoké kvalitě.
Zákulisní trable a nová naděje
Magazín The Hollywood Reporter zveřejnil rozsáhlý pohled do zákulisí vzniku chystané pokračování. Článek detailně mapuje poměrně složitou cestu, kterou si projekt prošel. Od původního zdráhání hlavního představitele a spoluautora Jasona Sudeikise vůbec v příběhu pokračovat, přes jeho následnou změnu názoru, až po produkční potíže, které provázely natáčení předchozí řady. Zpráva se dotýká také tvůrčího rozchodu Sudeikise s Billem Lawrencem nebo zapojení nováčka Jacka Burditta.
Přestože oficiální hodnocení od filmových kritiků zatím nebyly zveřejněny, interní ohlasy přímo z týmu jsou více než optimistické. Zdroje z blízkého okolí seriálu se shodují, že čtvrtá řada je výrazně silnější a soudržnější než ta předchozí.
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Návrat ke kořenům
Sám herec a scenárista Brett Goldstein, který v seriálu ztvárnil postavu Roye Kenta, se nechal slyšet, že v nových epizodách znovu cítí kouzlo úspěšné první série. Předchozí řada totiž sklízela od diváků i odborné veřejnosti poměrně rozporuplné reakce a mnozí jí vytýkali zbytečně nataženou stopáž i roztříštěnost jednotlivých dějových linií.
Pokud se tedy pozitivní zprávy z interních projekcí potvrdí, Apple TV+ vytáhne do letního souboje o přízeň diváků se svým nejsilnějším trumfem v té nejlepší možné formě. Zda si Ted Lasso opravdu dokáže udržet svou pověstnou pozitivní atmosféru, se předplatitelé přesvědčí již za pár dní.