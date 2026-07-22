Samsung představil Galaxy Z Fold8 Ultra, zcela nový Fold8 i Flip8. Tohle jsou největší novinky letošních skládaček

Samsung dnes oficiálně rozšířil svou nabídku skládacích telefonů o hned tři nové modely. Vedle očekávaného Galaxy Z Fold8 Ultra a nové generace véčka Galaxy Z Flip8 přichází také úplně nový Galaxy Z Fold8, který se od řady Fold výrazně liší konstrukcí i poměrem stran displeje. Výrobce tím chce oslovit širší spektrum uživatelů a dát jim na výběr mezi třemi odlišnými přístupy ke skládacím telefonům.
Galaxy Z Fold8 Ultra míří na ty nejnáročnější
Největší pozornost na dnešním Galaxy Unpacked si bezpochyby ukradl Galaxy Z Fold8 Ultra. Jde totiž o vůbec první skládačku Samsungu nesoucí označení Ultra, které dosud patřilo výhradně klasickým vlajkovým lodím řady Galaxy S. Už z názvu je tak jasné, že cílí na ty nejnáročnější uživatele, kteří od telefonu očekávají maximální výkon, špičkový fotoaparát i co největší pracovní plochu.
Dominantou zařízení je 8″ hlavní displej, který nabízí prostor srovnatelný s menším tabletem a je ideální pro multitasking, práci s více aplikacemi i úpravu fotografií nebo videí. Přesto si telefon zachoval překvapivě kompaktní rozměry. V otevřeném stavu měří pouhých 4,1 mm a váží 215 gramů, díky čemuž jde zároveň o nejtenčí Fold, jaký Samsung dosud představil.
Fotogalerie
O výkon se stará nejnovější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy doplněný o 5000mAh baterii s podporou 45W rychlého nabíjení. Samsung zároveň přepracoval chladicí systém, který nově využívá větší grafitovou komoru pro efektivnější odvod tepla při dlouhodobé zátěži. Telefon tak má bez problémů zvládat nejen náročný multitasking, ale i práci s AI funkcemi, editaci videa nebo hraní her.
Velkou pozornost věnoval Samsung také fotoaparátu. Hlavní snímač nabídne rozlišení 200 Mpx a nově podporuje pořizování HDR fotografií v plném rozlišení. Sekunduje mu 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, který poslouží nejen při focení krajin, ale i makra nebo skupinových snímků. Vylepšení se dočkalo také noční fotografování a video, které by mělo nabídnout vyšší jas i více detailů.
Na své si přijdou rovněž tvůrci videí. Galaxy Z Fold8 Ultra totiž zvládá natáčet v rozlišení 8K pomocí nového kodeku APV a podporuje barevné profily Cine LUT, díky nimž lze upravovat barevné podání záběrů přímo v telefonu bez nutnosti sahat po profesionálním editoru.
Galaxy Z Fold8 přichází s úplně novou konstrukcí
Vedle modelu Ultra si Samsung připravil ještě jedno velké překvapení. Galaxy Z Fold8 totiž není jen levnější verzí nejvyššího modelu, ale zcela novým typem skládacího telefonu, který sází na jinou konstrukci i poměr stran displejů. Výrobce jej navrhl především pro uživatele, kteří na telefonu tráví hodně času sledováním videí, hraním her, čtením článků nebo prohlížením internetu, a chtěl jim nabídnout co nejpřirozenější zážitek bez kompromisů. Mimochodem, se stejným či minimálně velmi podobným poměrem stran má dorazit i první ohebný iPhone Ultra.
Tomu odpovídají i samotné displeje. Ve složeném stavu využívá Galaxy Z Fold8 přední panel s poměrem stran 10:16,5, díky kterému se telefon ovládá podobně jako klasický smartphone. Po otevření pak nabídne hlavní displej s poměrem 4:3, který poskytuje dostatek prostoru nejen pro filmy nebo hry, ale také pro čtení delších textů, práci s dokumenty či multitasking. Samsung tvrdí, že právě nový formát displejů patří mezi největší změny celé letošní generace.
Fotogalerie #2
Novinka zároveň váží pouhých 201 gramů, což z ní dělá historicky nejlehčí Fold společnosti Samsung. Přesto uvnitř najdeme procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy společně s 4800mAh baterií, která má zajistit dostatek energie i při náročnějším používání.
Zapracovalo se také na samotné konstrukci. Nová technologie Flex Titanium využívá titanový rám, díky kterému je telefon tenčí a zároveň odolnější než předchozí generace. Samsung přepracoval také pant, jenž se má otevírat plynuleji, lépe rozkládat síly působící na displej a zároveň minimalizovat vznik viditelného přehybu. K lepší čitelnosti přispívá maximální jas 3000 nitů, technologie Vision Booster i antireflexní vrstva.
Ani fotografická výbava nezůstala stranou. Galaxy Z Fold8 nabídne dvojici 50Mpx fotoaparátů a několik nových funkcí využívajících umělou inteligenci. Nechybí například Dual Recording, které umožňuje současně natáčet scénu i reakce autora videa, nebo My FanCam, jež automaticky sleduje vybranou osobu v záběru a upravuje kompozici videa tak, aby bylo připravené pro okamžité sdílení na sociálních sítích.
Galaxy Z Flip8 je nejtenčím Flipem v historii
Nezapomnělo se samozřejmě ani na fanoušky véček. Samsung představil nový Galaxy Z Flip8, který navazuje na úspěch předchozích generací, ale přidává řadu vylepšení zaměřených především na každodenní používání. Výrobce jej označuje za vůbec nejtenčí a nejlehčí Flip, jaký kdy vytvořil. Telefon váží pouhých 180 gramů a jeho tloušťka v otevřeném stavu činí jen 6,1 mm, díky čemuž se bez problémů vejde do kapsy a zároveň si zachovává charakteristický elegantní design.
Jednou z největších novinek je výrazně přepracovaný přední displej FlexWindow, který už neslouží jen k zobrazování času nebo notifikací. Samsung z něj udělal plnohodnotné centrum rychlých funkcí, přes které lze kontrolovat kalendář, úkoly, upozornění nebo personalizované přehledy z funkce Now Brief, aniž by bylo nutné telefon otevírat. Přímo z FlexWindow je navíc možné vyvolat také Gemini Intelligence, ať už stiskem bočního tlačítka, nebo hlasovým povelem.
Fotogalerie #3
Výrazných změn se dočkala také fotografická výbava. Galaxy Z Flip8 využívá 50Mpx fotoaparát doplněný obrazovým procesorem ProVisual Engine, který má přinést kvalitnější fotografie s lepším podáním barev i detailů. Samozřejmostí je oblíbený Flex Mode, díky němuž lze telefon postavit na libovolný povrch a pořizovat fotografie nebo videa bez použití rukou. Při natáčení potěší také funkce Camcorder Grip, ovládání přiblížení pomocí Zoom Rocker nebo stabilizace Super Steady, která nově dokáže uzamknout horizontální osu a omezit chvění obrazu.
Samsung nezapomněl ani na milovníky selfie. Novinka nabídne funkce FlipShot pro přizpůsobení zobrazení na FlexWindow nebo Mirror View, díky které může telefon fungovat jako klasické zrcátko. Díky tomu lze pohodlně pořizovat kvalitní autoportréty i bez otevírání telefonu a využít přitom hlavní fotoaparát místo méně kvalitní přední kamery.
Galaxy AI hraje ještě větší roli
Stejně jako u ostatních letošních zařízení Samsungu hraje i zde hlavní roli umělá inteligence Galaxy AI. Ta byla optimalizována přímo pro skládací telefony a podle výrobce dokáže efektivněji využívat velké displeje i multitasking.
Novinkou je například funkce Now Brief, která zobrazuje personalizované informace během dne, nebo Now Nudge, jež pomáhá s plánováním cest a dalších aktivit. Vylepšení se dočkala také Gemini Intelligence, která nyní spolupracuje s více než čtyřiceti aplikacemi a službami. Součástí výbavy je i Gemini Notebook, jenž spojuje poznámky, dokumenty, fotografie i další soubory do jednoho pracovního prostoru.
Samsung zároveň zdůrazňuje bezpečnost. Novinky využívají platformu Samsung Knox, technologie Knox Vault, KEEP nebo Personal Data Engine a v novém prostředí One UI 9 přibyl také panel AI Assistant Activity, který uživatelům ukazuje, jak umělá inteligence pracuje s jejich daty.
Kdy se začnou prodávat?
Všechny tři nové modely zamíří na český trh 7. srpna 2026. Samsung zároveň připravil několik startovacích akcí. Při výkupu starého zařízení mohou zákazníci získat bonus až 10 000 Kč, připraveny jsou také slevy na příslušenství a nositelnou elektroniku, tři měsíce služby Samsung Care+ zdarma či šestiměsíční předplatné Google AI Pro v hodnotě 3 299,94 Kč. Potěší také vylepšený Smart Switch, který nově umožňuje jednodušší přenos dat z iPhonů pomocí QR kódu, přičemž Quick Share je nově kompatibilní i s AirDropem.