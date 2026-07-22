QNAP oficiálně představuje AI Genius pro rychlý přístup k informacím a chytřejší výběr produktů

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila QNAP AI Genius, inteligentního asistenta na svých oficiálních stránkách. Platforma navržená podle potřeb uživatelů umožňuje rychlý přístup k technické dokumentaci, hodnocení produktů i vyhledávání řešení.
„Naším cílem při vývoji AI Genius bylo jednoduché: ušetřit uživatelům čas a zároveň zajistit spolehlivou ochranu dat,“ uvedl Lucas Yang, ředitel oddělení digitální transformace ve společnosti QNAP. „AI Genius není jen vyhledávací nástroj, ale spolehlivý digitální asistent navržený s důrazem na uživatelsku přívětivost, který je připraven řešit dotazy kdykoli.“
Přímé propojení se znalostní bází
AI Genius je přímo propojený s oficiální znalostní bází QNAP. Díky zpracování přirozeného jazyka (NLP) a vícejazyčné podpoře asistent rychle rozpozná hlavní otázku uživatele. Ať už řešíte pokročilou konfiguraci systému nebo potřebujete radu ke správě, získáte jasné a srozumitelné pokyny, které pomáhají rychleji řešit problémy.
Vlastní architektura zaměřená na ochranu dat
Ochrana dat je pro QNAP klíčovým závazkem. AI Genius je postavený na interně vyvinutém AI frameworku, který splňuje podnikové bezpečnostní standardy a přísná pravidla správy dat. Systém zpracovává a chrání data z interakcí uživatelů v bezpečném prostředí QNAP, takže žádné informace nejsou odesílány do cloudových služeb třetích stran. Firmy i jednotlivci tak mohou využívat výhod umělé inteligence a zároveň mít plnou kontrolu nad svým soukromím.
Chytrý výběr produktů pomocí přirozeného jazyka
Místo ručního porovnávání technických specifikací mohou uživatelé zadat své požadavky běžnou řečí. AI Genius je vyhodnotí a nabídne vhodná doporučení modelů, srovnání parametrů i návrhy na úvodní nastavení, což usnadňuje rozhodování při výběru produktu.
Dostupnost
QNAP AI Genius je nyní dostupný na oficiálních stránkách. Vyzkoušejte interaktivního asistenta na www.qnap.com.