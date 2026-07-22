Galaxy Unpacked 2026 živě: Kde sledovat dnešní představení Samsungu

Dnešní Galaxy Unpacked 2026 bude jednou z největších technologických událostí letošního léta. Samsung na ní představí novou generaci skládacích telefonů, chytrých hodinek a pravděpodobně ukáže i další produkty, které budou v následujících měsících konkurovat zařízení od Applu.
Pokud chcete mít všechny novinky okamžitě po jejich oznámení, doporučujeme sledovat živé zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026 na SamsungMagazine.eu. Náš sesterský magazín bude během celé konference publikovat fotografie, technické specifikace, ceny i první dojmy z jednotlivých produktů.
Kde sledovat Galaxy Unpacked 2026?
Samsung bude letošní konferenci vysílat živě na několika svých oficiálních platformách.
V kolik hodin konference začíná?
Galaxy Unpacked 2026 odstartuje dnes, 22. července, v 15:00 SELČ.
- Česko a Slovensko – 15:00
- Londýn – 14:00
- New York – 09:00
- Chicago – 08:00
- Los Angeles – 06:00
- Tokio – 22:00
- Sydney – 23:00
Proč by měli konferenci sledovat i fanoušci Applu?
Přestože jde o akci Samsungu, letošní Galaxy Unpacked bude zajímavá také pro uživatele Applu. Apple totiž podle všeho intenzivně pracuje na svém prvním skládacím iPhonu Ultra, který by mohl dorazit už příští rok. Dnešní novinky tak mohou napovědět, jaké technologie a konstrukční řešení bude muset Apple nabídnout, aby mohl Samsungu konkurovat.
Veškeré novinky z konference, fotografie, ceny i první dojmy najdete průběžně v online zpravodajství Galaxy Unpacked 2026 na SamsungMagazine.eu.