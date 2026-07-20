Philips zlevnil své špičkové produkty až o 40 %

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po kvalitnějším holicím strojku, sonickém kartáčku nebo třeba domácím IPL epilátoru, právě teď může být ideální příležitost k nákupu. DATART totiž spustil časově omezenou akci, ve které nabízí vybrané produkty značky Philips se slevou až 40 %. Akce je určena pro VIP zákazníky a slevy jsou rovnou započítané v cenách, takže není potřeba zadávat žádné slevové kódy.
Mezi nejzajímavější produkty v akci patří například vlajkový holicí strojek Philips i9000 Prestige Ultra, který sází na nejmodernější technologie pro mimořádně hladké a zároveň šetrné oholení. Pokud hledáte univerzální řešení pro péči o vousy, vlasy i tělo, za pozornost stojí také multifunkční zastřihovač Philips Series 9000, který je navíc dodáván společně s oblíbeným Philips OneBlade.
Velkou pozornost si zaslouží i Philips Lumea IPL Series, která umožňuje dlouhodobé odstranění chloupků pohodlně z domova pomocí IPL technologie. Ve slevě jsou ale také sonické zubní kartáčky Philips Sonicare včetně prémiových modelů DiamondClean Prestige, ústní sprchy Power Flosser, fény, kulmy, žehličky na vlasy nebo další produkty určené pro každodenní péči o tělo i ústní hygienu.
Akce běží od 20. do 27. července 2026, případně do vyprodání zásob. Vybrané produkty jsou dostupné nejen na e-shopu, ale také v kamenných prodejnách DATART, přičemž aktuální skladovou dostupnost lze ověřit přímo u jednotlivých produktů. Slevu není možné kombinovat s dalšími akcemi a platí pouze pro členy programu DATART VIP. Pokud tedy plánujete pořízení některého z prémiových produktů Philips, nynější akce může představovat jednu z nejzajímavějších příležitostí, jak ušetřit i několik tisíc korun.