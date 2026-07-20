Jedna funkce Google Maps změnila internet navždy. Dnes ji používáte každý den

Dnes považujeme za samozřejmost, že se mapa plynule posouvá, e-mail se otevře bez načtení celé stránky a nové příspěvky na sociálních sítích se objevují okamžitě. Ještě před dvěma desítkami let ale web fungoval úplně jinak. Každé kliknutí znamenalo čekání a nové načtení obrazovky. Jednou ze služeb, které tento svět pomohly změnit, byly Google Maps.
Google Maps dnes většina lidí vnímá hlavně jako navigaci, která je dovede autem, pěšky nebo veřejnou dopravou téměř kamkoliv. Jejich skutečný vliv je ale mnohem větší. Právě tato služba pomohla ukázat, že internetová stránka nemusí připomínat obyčejný dokument. Může se chovat jako plnohodnotný program nainstalovaný v počítači.
Web původně fungoval jako elektronická kniha
Na začátku nového tisíciletí byla většina internetových stránek poměrně jednoduchá. Uživatel klikl na odkaz, prohlížeč odeslal požadavek na server a následně se načetla celá nová stránka. Stejný proces se opakoval při prakticky každé akci.
Pokud jste otevřeli zprávu, změnili nastavení nebo si chtěli zobrazit další část webu, obrazovka často na chvíli zmizela a vše se načetlo znovu. Internetové stránky proto působily spíše jako sada propojených dokumentů než jako skutečné aplikace. V té době to nikomu nepřipadalo zvláštní. Tak jednoduše web fungoval. Uživatelé byli zvyklí čekat a vývojáři vytvářeli služby podle možností tehdejších prohlížečů a internetového připojení.
Google Maps najednou působily jako program z počítače
Když Google v roce 2005 představil Google Maps, služba na tehdejší poměry působila téměř neuvěřitelně. Uživatel mohl mapu uchopit myší, plynule ji posouvat do stran a okamžitě si zobrazovat další oblasti.
Celá stránka se přitom nemusela po každém pohybu znovu načíst. Nové části mapy se stahovaly průběžně na pozadí a uživatel mohl službu dál používat. Dnes jde o naprostou samozřejmost, tehdy však podobné chování připomínalo spíše klasickou aplikaci než internetovou stránku.
Na vývoji této podoby Google Maps se podílel také Bret Taylor, který později zastával významné pozice ve společnostech Facebook, Salesforce a OpenAI. Práce jeho týmu pomohla ukázat, že prohlížeč může nabídnout mnohem plynulejší a přirozenější ovládání, než na jaké byli lidé do té doby zvyklí.
Klíčem byla technologie AJAX
Za změnou stál přístup označovaný jako AJAX. Jeho název původně vycházel ze spojení Asynchronous JavaScript and XML. V praxi šlo především o možnost komunikovat se serverem na pozadí, aniž by bylo nutné znovu načíst celou stránku.
Prohlížeč si díky tomu mohl vyžádat pouze data, která v danou chvíli potřeboval. V případě Google Maps šlo například o další části mapy, které se zobrazily ve chvíli, kdy se k nim uživatel přiblížil. Místo načítání celé internetové stránky se změnila jen její konkrétní část. Výsledkem byla výrazně rychlejší odezva a pocit, že člověk nepoužívá web, ale skutečný software.
Google Maps nebyly jedinou službou, ale jejich vliv byl obrovský
Google samozřejmě nebyl jediný, kdo podobné technologie používal. Google Maps však patřily mezi služby, které nový způsob práce s webem představily obrovskému množství běžných uživatelů. Lidé najednou viděli, že internetová aplikace může reagovat okamžitě, plynule a bez neustálého blikání obrazovky. Stejné očekávání postupně začali mít také od dalších webových služeb.
Podobný princip využíval také Gmail, který dokázal otevírat zprávy, načítat obsah a organizovat e-maily bez neustálého obnovování celé stránky. Později se tento způsob fungování stal základem sociálních sítí, cloudových služeb a prakticky všech moderních webových aplikací.
Bez této změny by dnešní web vypadal úplně jinak
Principy, které pomohly proslavit Google Maps, dnes používáme prakticky neustále. Když se na Facebooku nebo Instagramu objeví další příspěvky, stránka se nemusí celá načíst znovu. Když píšete dokument v prohlížeči, změny se mohou průběžně ukládat na pozadí. Když používáte ChatGPT, nové odpovědi se zobrazují postupně přímo v otevřeném okně.
Stejný základ najdeme ve službách jako Google Dokumenty, Canva, Figma, Slack, Notion nebo v internetových verzích kancelářských programů. Tyto nástroje jsou dnes natolik pokročilé, že mohou v mnoha případech plně nahradit aplikace nainstalované v počítači. Moderní web navíc nemusí pouze načítat nová data. Dokáže zobrazovat upozornění v reálném čase, synchronizovat práci několika lidí, ukládat změny a reagovat na každou akci uživatele téměř okamžitě.
Nejdůležitějším přínosem Google Maps možná nebyla samotná mapa ani navigace. Služba změnila představu lidí o tom, co všechno může internetová stránka umět. Jakmile si uživatelé zvykli na plynulé posouvání mapy bez čekání, začali stejnou rychlost a pohodlí očekávat také od ostatních služeb. Vývojáři tak museli začít přemýšlet o webu úplně jinak. Internet se postupně přestal chovat jako sbírka statických stránek a proměnil se v platformu, na které mohou vznikat celé operační nástroje, grafické programy, komunikační služby nebo systémy využívající umělou inteligenci.
Revoluce, kterou dnes už téměř nevnímáme
Když dnes otevřete Google Maps, pravděpodobně nepřemýšlíte nad tím, co se děje na pozadí. Jednoduše posunete mapu, přiblížíte si ulici a vyhledáte restauraci nebo nejrychlejší cestu do cíle. Právě v tom je největší důkaz úspěchu této technologie. Stala se tak běžnou a přirozenou, že ji už vůbec nevnímáme. Přitom před dvaceti lety představovala zásadní změnu toho, jak může internet fungovat.
Google Maps tak nebyly pouze povedenou mapovou službou. Pomohly přesvědčit technologický svět, že web může být stejně rychlý, interaktivní a použitelný jako klasický počítačový program. Bez tohoto posunu by dnešní internet, sociální sítě, cloudové aplikace ani moderní AI nástroje pravděpodobně nevypadaly tak, jak je známe dnes.