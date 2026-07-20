Bill Gates na léto doporučuje román o AI i seriál, od kterého se neodtrhnete

Nejlepší román: Culpability
Na první místo mezi beletrií zařadil Bill Gates román Culpability od Bruce Holsingera. Příběh začíná tragickou dopravní nehodou. Rodina cestuje v autonomním automobilu, když dojde k vážné kolizi, při níž zemře člověk v jiném voze.
Kniha následně otevírá otázku, která bude s rozvojem umělé inteligence a autonomního řízení stále důležitější. Kdo za podobnou nehodu skutečně nese odpovědnost? Člověk sedící za volantem, výrobce automobilu, nebo společnost, která vytvořila software pro samořiditelné vozidlo?
Podle Gatese by se román založený na podobně složitých etických tématech mohl snadno změnit v těžkopádnou filozofickou úvahu. Autor však dokázal udržet rychlé tempo a vytvořit příběh, u kterého čtenář dlouho netuší, jakým směrem se bude děj ubírat.
Nejlepší populárně-naučná kniha: 1929
Ve kategorii literatury faktu Gates doporučuje knihu 1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History—And How It Shattered a Nation od Andrewa Rosse Sorkina.
Autor v ní podrobně rozebírá události, které vedly k burzovnímu krachu v roce 1929 a následně výrazně zasáhly americkou společnost i světovou ekonomiku. Gates oceňuje především mimořádně důkladný výzkum a schopnost srozumitelně vysvětlit složité vztahy mezi bankéři, investory, politiky a dalšími významnými osobnostmi tehdejší doby.
Přestože jsou dnešní bankovní systémy výrazně odolnější než před téměř sto lety, podle Gatese je stále důležité pochopit, co se tehdy pokazilo. Historie totiž ukazuje, že hranice mezi investováním a hazardem není vždy tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát.
Tato myšlenka je aktuální i dnes, kdy popularitu získávají meme akcie, predikční trhy nebo investování s využitím vypůjčených peněz. Právě podobné trendy podle Gatese dokazují, že se z minulosti stále máme co učit.
Nejlepší audiokniha: Gray Matters
V posledních letech si Bill Gates výrazně oblíbil audioknihy. Přestože stále rád čte klasické papírové knihy, poslech podle něj umožňuje proměnit čtení ve společný zážitek. Se svou partnerkou Paulou například často poslouchají audioknihy při skládání puzzle.
Letos ho nejvíce zaujala audiokniha Gray Matters: A Biography of Brain Surgery od neurochirurga Theodora H. Schwartze.
Kniha přibližuje historii mozkové chirurgie, nejčastější onemocnění mozku i každodenní práci neurochirurgů. Gates oceňuje především to, že autor dokáže velmi složitá medicínská témata vysvětlit přístupným a poutavým způsobem.
Velká část knihy se věnuje také tomu, jak málo toho stále víme o fungování lidského mozku. Současně ale ukazuje, jak rychle se díky moderním technologiím a výzkumu naše znalosti rozšiřují.
Gates pochválil také vypravěče Seana Pratta. U audioknih bývá na způsob přednesu náročný, zejména proto, že je často poslouchá minimálně jedenapůlkrát rychleji. V tomto případě však podle něj zůstal výklad i při vyšší rychlosti srozumitelný a poutavý.
Nejlepší seriál: The Pitt
Jediným seriálem na letošním seznamu je druhá řada The Pitt. Gates přiznává, že se stal na seriálu doslova závislým a po dokončení druhé série ho označil za výjimečný.
Děj se odehrává během jediné patnáctihodinové směny na urgentním příjmu nemocnice v Pittsburghu. Sleduje lékaře, mladé rezidenty a zdravotní sestry, kteří musí řešit jeden náročný případ za druhým.
Seriál je podle Gatese mimořádně intenzivní a v některých scénách také velmi realistický a grafický, což nemusí vyhovovat každému divákovi. Právě autenticita je ale jedním z důvodů, proč ho tolik zaujal.
Díky své práci v Gates Foundation rozuměl Gates větší části zobrazované medicíny, než původně očekával. Seriál navíc sledoval se svou dcerou Jenn, která pracuje v pediatrii. Ta podle něj potvrdila nejen věrohodnost lékařských postupů, ale také realistické zachycení mezilidských vztahů na urgentním příjmu.
Seriál ukazuje uspokojení, které zdravotníci zažívají, když tým dokonale spolupracuje, ale také frustraci způsobenou byrokracií, nedostatky systému nebo rozhodnutími samotných pacientů. Gates zároveň upozorňuje, že jen málokterá profese vystavuje člověka tak často lidem v jejich nejzranitelnějších okamžicích.
Co mají všechny Gatesovy tipy společného?
Ať už jde o román o autonomních automobilech, historii největšího burzovního krachu, příběh mozkové chirurgie nebo dramatický seriál z nemocnice, všechny letošní tipy spojuje jedno téma. Nutí čtenáře a diváky přemýšlet o světě kolem nás.
Je vidět, že Bill Gates stále vyhledává příběhy, které propojují technologie, vědu, medicínu, ekonomiku a společenské otázky. Jeho letní seznam proto není jen výběrem odpočinkového čtení, ale také nabídkou titulů, které dokážou pobavit a zároveň rozšířit pohled na současný svět.
Pokud tedy hledáte knihu, audioknihu nebo seriál, který vás během léta skutečně pohltí, Gatesův výběr pro rok 2026 může být velmi dobrou inspirací.