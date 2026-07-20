ČR zavedla zákaz mobilů ve školách! Začne platit od příštího roku

Mobilní telefon se během posledních patnácti let stal běžnou součástí školního života. Pro mnoho dětí je první věcí, kterou po zazvonění vezmou do ruky, a často je neopustí ani o přestávkách. Česká republika se ale nyní přibližuje zemím, které se rozhodly tento trend výrazně omezit. Vláda schválila novelu školského zákona, která má školám dát jasná pravidla pro používání mobilních telefonů během vyučování i dalších aktivit ve škole.
Nejde jen o vyučování
Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem, budou moci základní školy zakázat používání mobilních telefonů po celou dobu pobytu žáků ve škole. To znamená nejen během hodin, ale také o přestávkách, v jídelně nebo ve školní družině. Telefon si dítě sice bude moci do školy přinést, jeho používání ale bude výrazně omezené. Výjimky zůstanou zachovány například v případech, kdy je telefon součástí výuky nebo jej žák potřebuje ze zdravotních důvodů.
Proč se pravidla mění?
Důvodem nejsou samotné telefony, ale způsob, jakým je děti používají. Chytré telefony dnes nabízejí nepřetržitý přístup k sociálním sítím, hrám, videím i komunikaci. Odborníci dlouhodobě upozorňují, že neustálé přepínání pozornosti mezi výukou a notifikacemi zhoršuje soustředění a může negativně ovlivňovat školní výsledky i vztahy mezi dětmi.
Řada učitelů navíc upozorňuje, že během přestávek spolu žáci tráví stále méně času osobně. Místo povídání nebo společných her často každý sleduje vlastní displej.
Česko není první
Podobná opatření se v posledních letech objevují po celém světě. Přísnější pravidla zavedla například Francie, Itálie, Nizozemsko nebo některé státy Austrálie a USA. Ve většině případů školy uvádějí lepší soustředění během výuky, méně konfliktů na sociálních sítích i pokles kyberšikany odehrávající se přímo během školního dne.
Zkušenosti ze zahraničí ale zároveň ukazují, že samotný zákaz není univerzálním řešením. Aby fungoval, musí být doplněn jasnými pravidly, podporou učitelů a spoluprací rodičů.
Může učitel dítěti telefon vzít?
Ano, pokud bude žák porušovat školní pravidla, bude moci pedagog telefon dočasně odebrat. Neznamená to však, že by škola získala právo telefon prohlížet nebo kontrolovat jeho obsah. Soukromé fotografie, zprávy i další data zůstávají chráněny stejně jako doposud.
Telefon má být pouze bezpečně uložen a následně vrácen podle pravidel stanovených školou.
Technologie ze škol nezmizí
Novela neznamená, že by školy přestaly využívat moderní technologie. Naopak. Tablety, počítače nebo mobilní telefony mohou být i nadále součástí výuky, pokud jejich použití schválí učitel. Cílem není boj proti technologiím, ale omezení situací, kdy mobil odvádí pozornost od vzdělávání nebo narušuje školní prostředí.
Debata tím pravděpodobně nekončí
Návrh už nyní vyvolává rozdílné reakce. Jedna skupina rodičů změnu vítá s tím, že děti budou více komunikovat mezi sebou a lépe se soustředit. Jiní upozorňují, že důležitější než zákaz je naučit děti používat technologie zodpovědně a připravit je na digitální svět, ve kterém budou celý život pracovat.
Ať už bude konečná podoba zákona jakákoliv, jedno je jisté. Role chytrých telefonů ve školách se v příštích letech výrazně změní a Česko se zařadí mezi státy, které se snaží najít rovnováhu mezi moderními technologiemi a prostředím, ve kterém se mají děti především učit.