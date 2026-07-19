Tyto aplikace na iPhone jsem dlouho přehlížela. Teď jsem jim dala přeci jen šanci a naprosto mě dostaly

Seznam
Monee
Pokud hledáte jednoduchou aplikaci pro evidenci osobních financí, Monee rozhodně stojí za vyzkoušení. Nesnaží se nahradit účetní software ani internetové bankovnictví, ale nabízí přesně to, co většina lidí potřebuje – rychlý přehled o příjmech a výdajích. Zadání nové transakce zabere jen několik sekund a nechybí podpora vlastních kategorií, opakovaných plateb ani podrobnějších statistik. Příjemným bonusem je správa společných financí nebo zabezpečení pomocí Face ID či Touch ID. Potěší i fakt, že aplikace neobsahuje reklamy a nevyžaduje registraci.
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Alarmed
Patříte mezi lidi, kteří ráno několikrát odloží budík a nakonec stejně vstávají na poslední chvíli? Alarmed se snaží tento zlozvyk odstranit trochu netradičním způsobem. Alarm totiž nevypnete jediným klepnutím. Nejprve musíte splnit jednoduchý úkol – například spočítat příklad, zatřást telefonem nebo si zapamatovat zobrazenou kombinaci. Díky tomu se mozek skutečně probudí a šance, že znovu usnete, výrazně klesá. Nechybí ani přehled statistik, které ukazují, jak se vaše ranní návyky postupně mění.
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Particle
Orientovat se v dnešním zpravodajství není jednoduché. Particle proto shromažďuje informace z různých médií a nabízí jejich stručná shrnutí i vysvětlení složitějších témat. Zajímavou funkcí je zobrazení různých názorových pohledů na stejnou událost, díky čemuž si lze vytvořit ucelenější obrázek o dění ve světě. Nechybí ani možnost sledovat konkrétní témata, poslouchat audio verze zpráv nebo pokládat doplňující otázky k jednotlivým článkům.
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OptimistPal
Sociální sítě dokážou člověka pohltit mnohem snadněji, než si často připouštíme. OptimistPal využívá systém Čas u obrazovky v iOS a při otevření vybraných aplikací nabídne krátké zastavení, které pomůže přerušit automatické scrollování. Místo motivačních citátů se zaměřuje na práci s negativními myšlenkami a nabízí věcnější pohled na situace, které si často zbytečně dramatizujeme. Velkou výhodou je důraz na soukromí – všechna data zůstávají pouze v iPhonu.